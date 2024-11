Un hélicoptère de la REGA s'est rendu sur les lieux de l'accident sur la route vaudoise, qui a fait un mort et plusieurs blessés légers. Photo: Police cantonale vaudoise

Léo Michoud Journaliste Blick

Un dernier virage malheureusement fatal. Ce mardi 26 novembre 2024, vers 16h50, un Suisse de 67 ans est décédé sur la route entre Yverdon-les-Bains et Sainte-Croix, à hauteur de Montagny-près-Yverdon (VD).

Peu après une courbe à gauche, ce sexagénaire a semble-t-il «laissé son véhicule dévier sur sa droite pour une raison que l'enquête tentera de déterminer», détaille le communiqué de la police cantonale vaudoise paru mercredi. «Selon les premiers constats», il a «roulé sur la bande herbeuse et percuté une balise, puis a traversé la chaussée et a heurté une fourgonnette qui arrivait en sens inverse».

Immobilisé en contrebas

C'est à la suite de ce second choc que sa voiture «s’est immobilisée dans un champ, en bas d’un talus adjacent, à une trentaine de mètres de la route». Alertés par un automobiliste de passage, les secours n'ont rien pu faire de plus que de constater son décès.

«Le conducteur de la fourgonnette, un ressortissant italien âgé de 62 ans, a été auditionné et deux de ses passagers ont été acheminés à l’hôpital d’Yverdon-les-Bains, légèrement blessés», dévoile encore la communication des forces de l'ordre.

La procureure de service du Ministère public, qui s’est rendue sur les lieux de l'accident, a ouvert une instruction pénale. Les investigations sont entre les mains de la gendarmerie. Trois patrouilles de gendarmerie, trois ambulances et un hélicoptère de la REGA sont intervenus, en plus du personnel des routes, chargé de la fermeture et du nettoyage de la chaussée.