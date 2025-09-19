DE
Reprise indéterminée
Un bloc de la centrale de Beznau à l'arrêt après une panne

Une panne électrique a provoqué l'arrêt partiel de la centrale de Beznau jeudi. L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire surveille la situation, la date de reprise reste indéterminée.
Publié: il y a 49 minutes
Un bloc de la centrale nucléaire de Beznau est à l'arrêt depuis jeudi 18 septembre.
Photo: Keystone
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une partie de la centrale nucléaire de Beznau (AG) est à l'arrêt depuis jeudi. Elle a été déconnectée du réseau électrique à la suite d'une panne sur une ligne à haute tension.

L'arrêt s'est produit automatiquement jeudi en fin d'après-midi, indique l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) vendredi dans un communiqué. La reprise du bloc touché n'a pas encore été décidée.

