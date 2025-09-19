Publié: il y a 49 minutes

Une panne électrique a provoqué l'arrêt partiel de la centrale de Beznau jeudi. L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire surveille la situation, la date de reprise reste indéterminée.

Un bloc de la centrale de Beznau à l'arrêt après une panne

Un bloc de la centrale nucléaire de Beznau est à l'arrêt depuis jeudi 18 septembre. Photo: Keystone

ATS Agence télégraphique suisse

Une partie de la centrale nucléaire de Beznau (AG) est à l'arrêt depuis jeudi. Elle a été déconnectée du réseau électrique à la suite d'une panne sur une ligne à haute tension.

L'arrêt s'est produit automatiquement jeudi en fin d'après-midi, indique l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) vendredi dans un communiqué. La reprise du bloc touché n'a pas encore été décidée.