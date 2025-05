Une avalanche à l'Eiger samedi a fait deux morts et cinq blessés. Les survivants, une Belge et quatre Suisses, sont hors de danger. L'incident s'est produit sur le flanc ouest de la montagne, emportant deux groupes de randonneurs à ski.

Un Belge et quatre Suisses

Les cinq personnes blessées dans l'avalanche de l'Eiger souffrent de blessures légères à moyenne (archives). Photo: KEYSTONE/KAPO BE

ATS Agence télégraphique suisse

Les cinq personnes blessées samedi dans une avalanche à l'Eiger sont hors de danger. Elles ont subi des blessures légères à moyennement graves. Il s'agit d'une Belge et de quatre Suisses, tous domiciliés en Suisse, a indiqué dimanche la police bernoise. Deux autres personnes sont décédées samedi dans la coulée. Leur identité n'était pas encore connue dimanche.

L'avalanche s'est déclenchée samedi à 13h45 sur le flanc ouest de l'Eiger sur la commune de Lauterbrunnen (BE). Elle a emporté un groupe de deux personnes et un autre de cinq personnes qui effectuaient des randonnées à ski. Un homme est décédé sur place, un deuxième a succombé peu après son admission à l'hôpital. Un autre homme qui se trouvait dans la région au moment de la coulée, n'a pas été touché et s'en est tiré indemne, selon la police cantonale.