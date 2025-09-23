DE
FR

Période entre 2004 et 2012
UBS paie 835 millions d’euros pour solder un litige fiscal en France

La banque UBS versera au total 835 millions d'euros pour résoudre un litige fiscal en France. Les activités transfrontalières concernées se sont déroulées entre 2004 et 2012. Les provisions nécessaires ont été constituées.
Publié: il y a 48 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
Partager
Écouter
UBS a payé 835 millions d’euros pour solder un litige fiscal en France.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La banque UBS a résolu un ancien litige fiscal en France et versera au total 835 millions d'euros (780,7 millions de francs) pour mettre un terme à ce dossier remontant entre 2004 et 2012, a-t-elle annoncé mardi. Les 835 millions d'euros à verser, se répartissent entre 730 millions d'euros d'amende et 105 millions de dommages et intérêts à l'Etat français, a précisé le géant bancaire dans communiqué. UBS a constitué les provisions nécessaires pour faire face à ces frais.

La justice française avait condamné UBS en 2021 pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage bancaire illégal en France. Fin 2023, la Cour de cassation avait confirmé la sentence, mais la Cour d'appel devait à nouveau se pencher sur les peines et la réparation du préjudice de l'Etat lors d'un nouveau procès. La procédure est désormais close.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus