Taxis vs. VTC
Berne veut imposer une autorisation aux chauffeurs Uber

Le canton de Berne envisage d'imposer une autorisation obligatoire pour les services de type Uber. La Commission de la sécurité propose d'étendre cette obligation aux VTC, actuellement soumis à une simple annonce.
Publié: 10:26 heures
Berne envisage une autorisation obligatoire pour les services de transports avec conducteur, comme Uber
Le canton de Berne pourrait introduire une autorisation obligatoire pour les services de type Uber. La Commission de la sécurité du Grand Conseil propose d'étendre aux voitures de transport avec chauffeur l’obligation d’obtenir une autorisation imposée aux taxis.

Le Grand Conseil devra examiner la nouvelle loi sur les taxis et les services de voitures de transport avec chauffeur. Ce projet met en œuvre une motion exigeant une libéralisation du secteur des taxis dans le canton de Berne.

Un point crucial de cette nouvelle loi est la distinction entre les services de taxis, nécessitant une autorisation, et les services de voiture de transport avec chauffeur (VTC), soumis juste à une obligation d’annonce.

Une majorité de la Commission de la sécurité demande au Grand Conseil d’assujettir l’ensemble de ces services à l’obligation d’obtenir une autorisation, indique mercredi le canton.

