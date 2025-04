La méga-fête de Migros risque d'être un sacré flop

La plus grande fête du personnel de l’histoire de Migros est prévue pour les 1er et 2 septembre. Mais une grande partie des 78'000 collaborateurs invités n’a pas répondu présent. Les artistes sont réservés, les gradins risquent de sonner creux... Migros doit réagir.

La méga-fête de Migros est prévue pour les 1er et 2 septembre, mais elle risque d'être un flop. Photo: KEYSTONE

Ulrich Rotzinger

D’abord des lutteurs au sol, puis une reprise de pantalon version Migros. Le site de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres (ESAF) à Glaris accueillera, les 1er et 2 septembre, les festivités du centenaire du géant orange. Mais ce qui devait être «la plus grande fête des collaborateurs que la Suisse ait jamais connue» pourrait être un flop.

Depuis des mois, Migros annonce fièrement cette célébration monumentale à destination de ses quelque 78'000 employés. Problème: la participation ne suit pas. Si l’inscription est officiellement close, les chiffres sont décevants. Le groupe refuse de communiquer le chiffre total précis, mais selon nos informations, moins de la moitié des collaborateurs se sont inscrits. Officiellement, Migros parle de «plusieurs dizaines de milliers» d’inscrits, avec des centaines d’inscriptions supplémentaires chaque jour.

Mercredi, la direction a lancé un appel interne sur tous ses canaux: la période d’inscription est prolongée «jusqu’à la mi-avril», a appris Blick. «Un bilan sera ensuite dressé», confirme le service de presse. En coulisses, une autre option est déjà envisagée: ouvrir la fête aux proches des employés, sur le principe du «premier arrivé, premier servi». Une manière d’éviter des gradins clairsemés lors des concerts.

Trop loin pour les Romands

Pourquoi ce manque d’enthousiasme? La transformation radicale de Migros, marquée par la vente de ses marchés spécialisés comme Micasa et la fermeture de nombreux magasins, n’aide sans doute pas. Le moral des troupes est en berne.

Autre facteur: la distance. Pour les collaborateurs romands, se rendre à Glaris implique souvent de passer la nuit sur place – à leurs frais. Si Migros prend en charge le voyage et offre les repas sur place, cela ne suffit visiblement pas à convaincre. Interrogée, Migros évoque «des annulations liées à la distance ou à des engagements personnels», tout en insistant: «Cela ne remet en rien en question l’attachement à l’entreprise.»

Des poids lourds de la musique suisse

Impossible de connaître le budget exact consacré à la fête. Migros ne le dévoile pas. On sait toutefois que l’année du centenaire bénéficie d’un budget total de 71 millions de francs, dont 44 millions issus du marketing et 27 millions supplémentaires investis pour l’occasion. Une somme considérable, surtout dans un contexte de coupes et de recentrage stratégique.

Sur scène, les poids lourds de la musique suisse comme Stephan Eicher, Hecht, Oesch’s die Dritten et Lo & Leduc animeront la soirée. Mais à ce jour, ils risquent de jouer devant des gradins à moitié vides. Il faudra sans doute une mobilisation de la hiérarchie pour remplir le site et faire de ce centenaire la fête annoncée.