Genève approuve trois modifications constitutionnelles importantes. Les changements concernent l'élection et la surveillance du pouvoir judiciaire, ainsi qu'un ajustement du nombre de signatures pour les initiatives et référendums.

Le peuple genevois a accepté dimanche de simplifier le processus des élections du pouvoir judiciaire (image d'illustration). Photo: SALVATORE DI NOLFI

ATS Agence télégraphique suisse

A Genève, trois modifications constitutionnelles ont été acceptées dimanche. Deux d'entre elles touchent au mode d'élection et de surveillance du pouvoir judiciaire. La troisième est un correctif lié au nombre de signatures pour les initiatives et les référendums. Selon les premiers résultats, basés sur près de 95% des votants, cette dernière modification, qui efface une incohérence, a été acceptée par 92,21% des votants. Votée en 2024, une loi abaissait le nombre de signatures nécessaires pour faire aboutir les initiatives et les référendums. Mais il est apparu que le barème n'était pas logique, provoquant un déséquilibre selon la taille des communes.

Une autre loi constitutionnelle visant à simplifier le mode d'élection des magistrats du pouvoir judiciaire a été acceptée par 71,72% de «oui». Enfin, le peuple a accepté dimanche, par 88,61% des voix, une autre loi constitutionnelle qui vise à supprimer le système des préavis du Conseil de la magistrature pour les candidats à un poste.