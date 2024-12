«Mon grand-père voulait me déshériter à cause de Mike»

Les contraires ne s'attirent pas toujours. En effet, les jeunes femmes s'orientent de plus en plus à gauche, les jeunes hommes de plus en plus à droite. Cela a également des répercussions sur l'amour. Les couples restent volontiers entre eux en matière d'opinion politique, comme l'ont montré diverses études.

Les temps polarisés marquent-ils donc la fin de l'amour qui surmonte tous les obstacles? Pas du tout! Blick dresse le portrait de trois jeunes couples qui s'aiment au-delà des frontières partisanes.

Mike Egger (UDC) et Lisa Vincenz (PLR)

Lisa Vincenz, coprésidente des Femmes du Parti libéral-radical (PLR) de Saint-Gall, et Mike Egger, conseiller national de l'Union démocratique du centre (UDC), se tiennent côte à côte dans la salle des pas perdus et se sourient pour la photo. «Ça va être le sujet de conversation du jour», craingent-ils.

Ils se connaissaient déjà depuis un certain temps, mais c'est sous la coupole fédérale que le courant est vraiment passé. Lisa Vincenz est en effet la collaboratrice personnelle de sa mère, la conseillère nationale PLR Susanne Vincenz Stauffacher, et se rend donc souvent dans la Berne fédérale. «J'ai constamment ma belle-mère en devenir sur le dos», lâche Mike Egger en souriant. Littéralement: elle est assise deux rangées derrière lui au Conseil national.

Il est au moins de droite

«Nous avons tout de suite su qu'il y avait un match entre nous», confie Lisa Vincenz. La frontière des partis n'a pas été un obstacle. Du moins pas pour les deux: dans la famille de la députée PLR, Mike Egger a plutôt dû se battre pour obtenir sa bénédiction, surtout de la part du grand-père. «Au début, il voulait me déshériter», confie Lisa Vincenz. «C'est une autre génération». Mais lorsqu'il a fait la connaissance de l'amoureux en personne, cela a été vite oublié. Il était au moins de droite...

Même si Mike Egger et Susanne Vincenz Stauffacher, membre du PLR, étaient assis ensemble à la table du petit-déjeuner, les choses voleraient volontiers en éclats: si l'on aborde le thème de l'UE, «nous avons une arène 2.0 en pyjama», raconte lisa Vincenz. Mais les deux s'entendraient à merveille.

Un «oui, je le veux» uniquement avec l'imposition individuelle?

Quelques divergences politiques existent toutefois aussi au sein du couple. Et ce, justement sur leur projet de cœur: l'imposition individuelle. L'UDC rejette le contre-projet indirect à l'imposition individuelle et Mike Egger a suivi la direction de son parti au Parlement.

«C'est justement en tant que jeune femme et parce que j'aimerais en fait beaucoup épouser Mike un jour que l'imposition individuelle est très importante pour moi», explique Lisa Vincenz. Au début, il était difficile qu'il ne partage pas ses préoccupations. «Mais c'est le prix à payer lorsque l'on est en compagnie d'un politicien authentique et droit. Il ne peut pas jeter ses principes par-dessus bord parce que je suis sa petite amie».

Benjamin von Falkenstein (PLD) et Anouk Feurer (Vert-e-s)

Benjamin von Falkenstein, président des jeunes libéraux bâlois et membre du comité directeur du PLD bâlois, aime bien se mettre à dos les gens de gauche sur X. Sa compagne Anouk Feurer a un tout autre point de vue. Sur Instagram, elle emmène ses followers au parlement bâlois pendant une journée en tant que députée au Grand Conseil – et elle fait de la politique chez les Vert-e-s.

« La première année, je n'ai parlé de notre relation qu'à quelques personnes. J'avais très peur des réactions Anouk Feurer, Les Vert-e-s »

Une Vert-e-s et un libéral provocateur: pour certaines personnes de son entourage, il a longtemps été difficile de comprendre comment cela pouvait fonctionner. «La première année, je n'ai parlé de notre relation qu'à quelques personnes», explique Anouk Feurer. «J'avais très peur des réactions».

Un ami lui a tourné le dos

Cette peur se serait ensuite en partie confirmée. Lorsqu'elle défendait une autre opinion, on lui disait directement que c'était parce qu'elle passait trop de temps avec son compagnon. Un ami lui aurait même tourné le dos. «C'était assez intense. Tu réalises alors que tu es moins important en tant que personne qu'un quelconque principe».

Les provocations de Benjamin von Falkenstein, elle les prend de manière sportive. «Il y a déjà eu des tweets où je lui ai écrit pour lui demander s'il savait déjà qu'il s'adressait aussi à moi. Mais en fait, je m'en fiche. C'est son style politique, je le fais juste différemment». De toute façon, les deux gèrent leurs différences d'opinion de manière décontractée. «Nous n'échangeons pas spécialement sur des sujets sur lesquels nous ne nous retrouvons de toute façon pas au final».

La politique semble même plutôt les rapprocher: «Nous ne jouons certes pas pour la même équipe, mais nous pratiquons le même sport», dit Benjamin von Falkenstein. «Les échanges entre nous nous préparent aussi à des confrontations politiques», explique Anouk Feurer. «Sinon, je ne sais pas si je pourrais travailler aussi étroitement avec des gens d'autres partis au Grand Conseil».

Kim Rast (PLR) et Jonas Ineichen (PS)

Pour Kim Rast et Jonas Ineichen, ce n'était pas le coup de foudre. Lorsqu'ils se sont rencontrés, ils étaient tous deux membres du Parlement des jeunes – lui en tant que socialiste, elle au PLR. «Elle m'a certes plu dès le premier instant», dit-il. Mais au début, je me suis dit: «Oh, mon Dieu. Quelles sont ses opinions? Je ne comprenais pas comment une jeune personne pouvait penser ainsi». Six ans plus tard, leurs divergences d'opinion ne semblent guère plus jouer de rôle. Tous deux font de la politique dans la commune d'Emmen, où ils vivent ensemble.

Il est pour les quotas de femmes, elle est contre

Les deux argumentent avant tout de manière pragmatique. Ils se réfèrent aux chiffres, se laissent volontiers convaincre par les faits et apprécient la politique orientée vers les solutions: «J'aime les gens qui veulent s'attaquer aux problèmes et qui ne regardent pas toujours pour eux-mêmes. C'est ce que j'ai toujours admiré chez Jonas. Peu m'importe qu'il fasse cela au PS ou au PLR», dit Kim Rast.

Malgré tout, leur relation donne parfois lieu à des discussions animées. Il argumente en faveur des quotas féminins, elle est ouvertement contre. «Je ne veux pas être une femme de quota. Je veux être Kim, qui accomplit sa propre performance», dit-elle dans leur podcast commun. Jonas Ineichen voit les choses un peu différemment: il est pour les quotas féminins s'ils sont nécessaires en dernier recours pour parvenir à l'égalité.

Mais Kim Rast ne souhaite jamais qu'ils fassent de la politique dans le même parti. «Ce serait très ennuyeux. J'aime discuter et j'aime qu'il m'envoie des articles qui vont à l'encontre de mon opinion. On apprend ainsi les uns des autres».