Céline Vara candidate au Conseil d'Etat neuchâtelois

Trois candidats se mettent à disposition des Vert-e-s neuchâtelois en vue de l’élection au Conseil d’Etat de 2025. Il s'agit de la conseillère aux Etats Céline Vara, Christine Ammann Tschopp et Cyril Tissot. Verdict le 16 novembre.

Réunis en assemblée générale, les membres du parti choisiront en effet ce jour-là à La Chaux-de-Fonds leurs deux représentants. «Parfaite illustration de l’expérience, des compétences et de la diversité du parti, ces trois excellents profils symbolisent notre dynamisme», ont indiqué mercredi les Vert-e-s neuchâtelois.

Union de la gauche

«Les trois prétendants à l’investiture incarnent la volonté unanimement exprimée lors de l'assemblée générale du 30 septembre: reconquérir une majorité de gauche à l’exécutif cantonal, grâce à des personnalités de qualité», précise le communiqué. La liste doit porter la couleur verte au sein de la liste de l’union de gauche.

Les candidats à la candidature affichent par ailleurs des profils complémentaires en termes d’âge, de genre, d’expérience et en représentant le Littoral, les Montagnes ainsi que le Val-de-Ruz, note encore le parti. Les élections cantonales neuchâteloises se tiendront les 23 mars et 13 avril de l'an prochain.

Née en 1984, avocate et habitante de Cressier, Céline Vara est conseillère aux Etats depuis 2019. Ex-présidente du parti cantonal et citoyenne de Savagnier, Christine Ammann Tschopp est née en 1969. Quant à Cyril Tissot, né en 1971, il est directeur de t. Professionnels du spectacle suisse et ancien délégué aux affaires culturelles de la Ville de La Chaux-de-Fonds.