Vendredi matin, des problèmes sont survenus sur la ligne ferroviaire entre Olten et Berne. Les CFF ont indiqué la raison de la perturbation.

Annulations et retards de trains sur la ligne ferroviaire entre Olten et Berne

Marian Nadler

Vendredi matin, la ligne Bahn 2000 entre Olten et Berne n'était pas praticable. Les CFF ont annoncé en ligne: «La raison en est un défaut de la ligne de contact. La restriction dure jusqu'à environ 9 heures du matin.»

Mais vers 7h30, une piste était à nouveau accessible. Cela signifiait que l'itinéraire Bahn 2000 pouvait à nouveau être utilisé.

Plusieurs lignes ont été touchées. ICE, EC, IC, IC1, IC6, IC8, IC61, IC81, IR15, IR16 et S23 ont été répertoriés par les CFF. Les voyageurs devaient s'attendre à des retards, des annulations et des détournements. Les voyageurs entre Olten et Lausanne passent par Bienne.

Pour les voyageurs entre Saint-Gall, Zurich, Aarau, Olten et Lucerne en direction de Lausanne et Genève, les CFF recommandent de voyager avec l'IC5.

Un train cassé bloque l'itinéraire

Un train avait temporairement bloqué la route. Les spécialistes d'intervention des CFF étaient sur place avec le train d'incendie et de secours. Un train de remplacement a été utilisé pour poursuivre le voyage des passagers du train bloqué.

Après le changement des passagers, il est prévu que le train défectueux soit remorqué par le train de pompiers et de secours. Le train de remplacement avec les passagers du train bloqué est arrivé à Olten vers 7h30.