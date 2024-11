Le conducteur du deuxième camion a été mortellement blessé dans l'accident. (photo d'archives) Photo: Googlestreetview

Johannes Hillig

L'accident s'est produit lundi, peu avant 15h20. Un camion avec une longue remorque circule sur la route du Chemin des Sellières en direction d'Aïre et dépasse un camion poubelle qui s'y trouvait. La remorque du premier camion s'est déportée pour des raisons encore inconnues et a violemment percuté le second camion et son chauffeur.

L'homme de 61 ans se trouvait sur la chaussée à ce moment-là et a été mortellement blessé. Les circonstances exactes de l'accident vont maintenant être déterminées, a indiqué la police genevoise lundi soir. Il s'agit du onzième accident mortel en 2024 sur les routes du canton de Genève.