La montagne du Clariden dans le canton d'Uri a été le théâtre d'une scène tragique. Un vol en parapente en tandem a été fatal à un homme de 51 ans et à une femme de 45 ans. Peu après le décollage, ils ont rencontré des difficultés avant de s'écraser.

Une femme et un homme décèdent dans un accident de parapente en montagne

L'homme et la femme ont perdu la vie dans l'accident. Photo: Shutterstock

Dimanche, peu après 14 heures, la police cantonale d'Uri a été informée par la Rega d'un accident de parapente sur le Clariden. Les forces d'intervention de la police cantonale d'Uri se sont immédiatement rendues sur les lieux de l'accident.

Selon les premières constatations, l'accident s'est produit après le décollage d'un vol biplace en parapente en dessous d'un avant-sommet du Clariden. Pour des raisons encore inconnues, l'attelage a rencontré des difficultés peu après le décollage et a ensuite chuté sur la face nord du Clariden, entraînant le décès d'un homme de 51 ans et d'une femme de 45 ans.

La SUST enquête maintenant

Le déroulement exact de l'accident fait l'objet d'une enquête. La direction de la procédure incombe au Ministère public de la Confédération (MPC), qui est compétent pour les accidents d'aviation. L'enquête sur les causes de l'accident incombe au Service d'enquête de sécurité suisse (SUST). Les enquêtes menées en parallèle par le MPC et la SESA sont réalisées avec le soutien du ministère public d'Uri et de la police cantonale d'Uri.

La Rega, le MPC, la SUST, le ministère public d'Uri, une entreprise locale de pompes funèbres et la police cantonale d'Uri sont intervenus.