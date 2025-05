Un garçon de 7 ans meurt happé par une voiture

Mercredi, un enfant de 7 ans a été percuté par une voiture alors qu'il traversait une route dans le canton de Schwytz. Quelques heures plus tard, il est décédé dans un hôpital hors du canton.

Le garçon a été happé alors qu'il traversait la route. Photo: Police cantonale schwytzoise

ATS Agence télégraphique suisse

Un garçon âgé de 7 ans a perdu la vie, happé par une voiture mercredi à Muotathal (SZ), alors qu'il traversait une route. Il a succombé à ses graves blessures quelques heures plus tard à l'hôpital.

L'accident est survenu vers 11h30 au lieu-dit Ried, indique la police schwyzoise. Après avoir été pris en charge médicalement par la Rega, l'enfant a été héliporté dans une clinique située dans un autre canton, a précisé à Keystone-ATS un porte-parole de la police. Il y est décédé en début d'après-midi.

L'automobiliste impliqué dans l'accident, âgé de 76 ans, a été hospitalisé pour un contrôle. Sa passagère de 72 ans n'a pas été blessée. La police cantonale et le Ministère public schwyzois ont ouvert une enquête pour établir les circonstances et les causes de l'accident mortel.