Jugé à Winterthour, Irfan M. a avoué à son procès les faits qui lui sont reprochés: le viol et la tentative de meurtre d'une femme de 63 ans dans un champ.

Un jeune homme avoue avoir violé et tenter de tuer une sexagénaire, aujourd'hui décédée

Un jeune homme avoue avoir violé et tenter de tuer une sexagénaire, aujourd'hui décédée

1/4 Le procès d'un jeune homme de 24 ans a commencé au tribunal de district de Winterthour. Photo: Claudio Meier

Helena Graf

Irfan M.* est jugé ce mercredi au tribunal de district de Winterthour, dans un procès suivi par Blick. Cet homme de 24 ans et artisan de la région de Winterthour, dans le canton de Zurich, est accusé de viol et de tentative de meurtre de Bettina V.*, une femme âgée de 63 ans à l'époque, qui est décédée entre-temps. Ses proches se sont constitués partie civile.

A peine l'audience ouverte, le ton est donné. Tandis que le juge décrit l'agression de Bettina V., Irfan M. arrive avec une confession choc: «Tout ce qui figure dans l’acte d’accusation est exact.»

Or, selon le procureur Matthias Rikenmann, l'accusé n'a pas tout de suite montré des signes de remords. «Ce n'est que lorsque l'enquête a progressé et que la charge de la preuve est devenue écrasante qu'il a fait des aveux partiels», explique Matthias Rickenmann. Les aveux complets d’aujourd’hui ne devraient pas réduire la peine en conséquence. Matthias Rikenmann a justement requis 20 ans de prison – la peine maximale –, avec une mesure d'accompagnement thérapeutique ambulatoire.

70 kilos de différence

Les faits remontent à l'automne 2022. Selon l'acte d'accusation, Bettina V. était partie se promener vers midi. Souffrant d'arthrite chronique, elle se déplace lentement, avec l'aide de bâtons de marche. Elle aurait alors remarqué derrière elle Irfan M., habillé en noir. Elle l'a ensuite perdu de vue et a continué sa route.

Selon le ministère public, Bettina V. aurait ensuite à nouveau aperçu Irfan M. – cette fois-ci, devant elle. Il l'aurait abordée et lui aurait aussitôt couvert la bouche de force. Il l'aurait ensuite soulevée avant de la jeter dans le champ situé juste à côté. Il l'aurait ensuite traînée plus bas pour être à l'abri des regards.

Il aurait ensuite violé Bettina V. dans le champ, comme stipulé dans l'acte d'accusation. La femme a été gravement blessée au vu de la brutalité de la situation. Cela s'explique notamment par la différence de poids entre l'accusé et la victime: Irfan M. pesait 105 kilos, contre environ 34 kilos pour Bettina V. L'accusé aurait alors déclaré qu'il devait la tuer, car Bettina V. pourrait le reconnaître et le dénoncer. Il se serait alors jeté à plusieurs reprises de tout son poids sur la femme grièvement blessée, qui aurait fini par perdre connaissance. Selon l'accusation, Irfan M. aurait quitté les lieux en l'abandonnant dans le champ, pensant qu'elle était mortellement blessée.

La victime est décédée entre-temps

Bettina V. a puisé dans ses dernières forces, rampant pour alerter les passants. Elle doit sa survie à la rapide prise en charge des secours, a écrit le ministère public. Les enquêteurs partent du principe qu'il s'agit d'une tentative de meurtre, car Irfan M. aurait agi avec un sang-froid particulier.

Le dossier judiciaire indique que Bettina V. est entre-temps décédée. Il n'est pas clair si le viol qu'elle a subi est lié à son décès. L'avocate de ses proches ne souhaite pas s'exprimer.

Les traces d'ADN retrouvées plus tard sur la victime provenaient d'Irfan M. Celui-ci est derrière les barreaux après avoir été arrêté dans les semaines qui ont suivi l'agression. Selon l'acte d'accusation, il bénéficie d'une exécution anticipée de la peine, qui s'applique normalement lorsqu'une personne accusée avoue les faits qui lui sont reprochés ou lorsqu'une peine de prison plus longue devrait être prononcée.

Le procès n'est pas public. Le tribunal de district de Winterthour autorise uniquement les journalistes accrédités à y assister – sous des conditions très strictes. Les médias ne peuvent par exemple divulguer aucune information sur le lieu où s'est déroulé le crime ou sur les personnes impliquées. Fait assez inhabituel: le tribunal a placé l'accusé Irfan M. sous protection spéciale.

Un consommateur de stupéfiants

En plus du viol et de la tentative de meurtre, Irfan M. est accusé de plusieurs délits liés à la drogue. Selon l'accusation, il aurait consommé à plusieurs reprises de la cocaïne et du cannabis – le jour de l'agression aussi.

En été 2022, sous l'emprise de la cocaïne, il aurait provoqué un accident au volant de sa BMW. En voulant éviter un piéton, l'accusé aurait alors percuté un îlot de circulation. Il aurait ensuite parqué sa voiture endommagée sur un parking public situé à un demi-kilomètre de là, dans l'espoir d'échapper à un contrôle, écrit le ministère public.

* Noms modifiés