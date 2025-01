Top 100 des entreprises cotées en bourse Roche surclasse Nestlé et Novartis qui dégringolent

Nestlé, Roche et Novartis restent dans le top 100 mondial des entreprises cotées, malgré un recul. Nestlé chute à la 53e place après une année difficile, tandis que Roche et Novartis occupent respectivement les 46e et 66e rangs.