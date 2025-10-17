DE
FR

Incendie au Tessin
Une vingtaine d'habitants évacués d'un immeuble à Breganzona

Un feu d'appartement à Breganzona, près de Lugano, a nécessité l'évacuation d'une vingtaine de résidents et l'hospitalisation de trois personnes. La police mène l'enquête sur cet incendie nocturne.
Publié: il y a 8 minutes
Partager
Écouter
Au Tessin, un appartement a été l'objet d'un incendie. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi dans un appartement de Breganzona, près de Lugano. Trois personnes ont été hospitalisées pour des soupçons d'intoxication à la fumée. Une vingtaine d'habitants a dû être évacuée par précaution de l'immeuble au premier étage duquel se trouve l'appartement en cause, a indiqué la police cantonale vendredi. 

L’origine de l’incendie fait actuellement l’objet d’une enquête.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Présenté par
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Tout savoir sur la location de skis et de snowboards
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus