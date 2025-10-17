Publié: il y a 8 minutes

Un feu d'appartement à Breganzona, près de Lugano, a nécessité l'évacuation d'une vingtaine de résidents et l'hospitalisation de trois personnes. La police mène l'enquête sur cet incendie nocturne.

Au Tessin, un appartement a été l'objet d'un incendie. (Image d'illustration) Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi dans un appartement de Breganzona, près de Lugano. Trois personnes ont été hospitalisées pour des soupçons d'intoxication à la fumée. Une vingtaine d'habitants a dû être évacuée par précaution de l'immeuble au premier étage duquel se trouve l'appartement en cause, a indiqué la police cantonale vendredi.

L’origine de l’incendie fait actuellement l’objet d’une enquête.