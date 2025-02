Lors d'un débat télévisé sur la SRF, Mattea Meyer (PS) a vivement critiqué le comportement de Marcel Dettling (UDC), appelant à plus de respect et d'égalité dans les discussions politiques.

1/4 Les présidents de partis se sont rencontrés lors d'une émission de la SRF. Photo: keystone-sda.ch

Lucien Fluri

Peu importe où et quand se déroule un débat politique télévisé, il y a deux choses qu'aucun animateur n'arrive jamais à faire respecter. Premièrement, dans le feu de l'action, les politiciens ont une fâcheuse tendance à se couper la parole. Deuxièmement, ils ne répondent pas à toutes les questions, loin de là, et ont la mauvaise manie d'éviter les questions désagréables. Ils préfèrent répéter leur message encore et encore, même si cela n'a rien à voir avec la question.

Une émission de la SRF s'est également heurtée à ce problème dimanche passé, jour de votations. La présentatrice Nathalie Christen a dû gérer un débat houleux entre Thierry Burkart du Parti libéral-radical (PLR), Mattea Meyer du Parti socialiste (PS), Marcel Dettling de l'Union démocratique du centre (UDC) et Gerhard Pfister du Centre.

« Nous ne nous laisserons plus dicter notre conduite!»

Lors du débat, la coprésidente du PS Mattea Meyer a évoqué l'engagement d'Ueli Maurer en faveur de l'AfD, principal parti allemand d'extrême droite, et a mentionné le fait que le conseiller fédéral UDC Albert Rösti avait manifesté une certaine sympathie pour Donald Trump.

Le président de l'UDC s'en est alors pris à sa collègue en lui coupant sèchement la parole, ce que Mattea Meyer n'a pas du tout apprécié: «Ce sont précisément des hommes comme vous qui ont veillé pendant des millénaires à ce que les femmes soient réduites au silence», a-t-elle asséné au président de l'UDC. «Nous ne nous taisons plus. Nous ne nous laisserons plus dicter notre conduite!»

Marcel Dettling a voulu brièvement répliquer, mais Mattea Meyer a enchainé: «Je pense que nous pouvons aujourd'hui nous rencontrer sur un pied d'égalité et faire preuve d'un peu plus de respect.» Marcel Dettling a d'abord soupiré, puis a fini par hocher la tête en signe de compréhension.