DE
FR

Taxes de Trump
Lufthansa pourrait acheter ses Boeing via la Suisse

Lufthansa envisage d'acheter de nouveaux avions Boeing aux Etats-Unis via la Suisse. Cette mesure pourrait réduire le déficit commercial américain avec la Suisse et éviter des droits de douane punitifs, selon une information mercredi du Tages-Anzeiger.
Publié: 15:22 heures
Partager
Écouter
Lufthansa envisage d'acheter de nouveaux Boeing aux Etats-Unis via la Suisse. Cette mesure pourrait réduire le déficit commercial américain avec la Suisse et éviter des droits de douane punitifs. (archives)
Photo: ANDREAS ARNOLD
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Lufthansa envisage d’acquérir de nouveaux avions Boeing aux États-Unis en passant par la Suisse. Cette opération pourrait contribuer à réduire le déficit commercial américain avec la Suisse et permettre d’éviter des droits de douane punitifs, rapporte mercredi le «Tages-Anzeiger».

La commande de la compagnie aérienne allemande Lufthansa, maison-mère de Swiss, porte sur une centaine d'appareils Boeing, d'une valeur catalogue de 21 milliards de francs, qui doivent être livrés ces sept prochaines années. Ils ne seraient pas achetés à Malte ou en Irlande, mais via la Suisse, rapporte le quotidien.

Swiss ne fait aucun commentaire

Cette mesure pourrait contribuer à réduire le déficit commercial entre les Etats-Unis et la Suisse (48 milliards de francs au premier semestre, livraisons d'or comprises). Lufthansa avait déjà envisagé cette mesure auparavant, afin de contourner d'éventuels droits de douane de rétorsion de l'Union Européenne.

A lire aussi
Swiss gaffe et publie les données personnelles de ses pilotes
Faille de sécurité
Swiss gaffe et publie les données personnelles de ses pilotes
Le bénéfice de Swiss dégringole au premier semestre
25% en moins
Le bénéfice de Swiss dégringole au premier semestre

De son côté, Swiss n'a pas souhaité commenter, soulignant toutefois que le directeur général de la compagnie Jens Fehlinger a accompagné une délégation suisse aux Etats-Unis. «L'objectif de ce voyage était de mener des discussions au niveau politique afin d'améliorer le cadre politique douanier, les négociations précédentes n'ayant pas abouti aux progrès escomptés pour la Suisse.»

«Les discussions ont notamment porté sur les conditions-cadres pour l'importation d'avions et les options possibles pour le groupe Lufthansa, pour Swiss, ainsi que pour les Etats-Unis et les entreprises américaines. Les déclarations sur le contenu de ces réflexions et sur les négociations elles-mêmes sont réservées aux autorités gouvernementales compétentes», déclare un porte-parole.

Interrogée par l'agence AWP, Lufthansa ne développe pas non plus l'information, mais dit être «de manière générale, clairement intéressé par la réussite économique à long terme de Swiss. Les achats de flotte sont effectués par le groupe Lufthansa en étroite collaboration avec les compagnies aériennes.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus