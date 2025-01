Dans de nombreux cantons, il vaut la peine de payer ses impôts à l'avance

1/2 Dans de nombreux cantons, il vaut également la peine de payer ses impôts plus tôt. Photo: Keystone

Personne n'aime payer ses impôts. C'est pourquoi beaucoup attendent le dernier moment pour verser à l'Etat l'argent qu'ils ont durement gagné. Pourtant, dans de nombreux cantons, il vaudrait la peine de payer en avance. Et ce, à cause de à l'intérêt rémunératoire.

Tous les cantons, à l'exception de Neuchâtel, versent un intérêt sur les paiements d'impôts qui sont transférés avant l'échéance ou qui sont trop élevés. Les différences entre les cantons sont importantes. Mais dans de nombreux cas, l'intérêt rémunératoire est supérieur à l'intérêt que l'on reçoit pour son argent sur son compte d'épargne. Voici notre aperçu.

Les cantons romands pas aussi généreux

Le canton de Zoug est le seul à proposer un taux d'intérêt rémunérateur de 2%. Selon une comparaison du conseil financier Vermögenszentrum, aucune banque en Suisse n'accorde actuellement un taux d'intérêt aussi élevé sur les dépôts d'épargne.

Pour faire simple, la Banque nationale a abaissé son taux directeur en décembre dernier à seulement 0,5%. Les taux d'intérêt sur les dépôts d'épargne sont encore plus bas dans la plupart des banques. Par exemple, la banque cantonale zurichoise n'accorde plus que 0,1% d'intérêt sur un compte d'épargne de plus de 25'000 francs. En revanche, le canton de Zurich verse un intérêt rémunératoire de 1% sur les paiements anticipés d'impôts.

Outre Zoug et Zurich, Bâle-Ville, Schwytz, Glaris et Appenzell Rhodes-Intérieures font partie des cantons généreux avec un intérêt de 1%. Le Röstigraben est bien présent: de manière générale, les cantons suisse-allemands accordent un taux de rémunération plus élevé que les cantons romands.

Les montants fantaisistes ne fonctionnent pas

Comme l'a expliqué la «NZZ», la différence de taux d'intérêt ne sert toutefois pas de modèle commercial. Dans plusieurs cantons, il existe une limite supérieure pour éviter que l'on transfère simplement toute sa fortune pour obtenir un taux d'intérêt plus élevé que celui de la banque.

Ainsi, Fribourg ne paie pas d'intérêt sur les paiements «non demandés et excessifs». D'autres cantons décident au cas par cas. Et en fin de compte, l'intérêt rémunératoire ne porte que sur quelques francs dans la plupart des cas.

Intérêt moratoire et intérêt rémunératoire

Il est également important de ne pas payer ses impôts en retard. En effet, dans tous les cantons, l'intérêt moratoire est plus élevé que l'intérêt rémunératoire. L'intérêt moratoire va de 3% à Genève et en Thurgovie à 8% à Neuchâtel, où il n'y a pas d'intérêt rémunératoire.

La Confédération exige 4,5% – tout comme, entre autres, les cantons de Zurich et de Lucerne. Les intérêts pour les retardataires se situent donc dans la fourchette des taux d'intérêt des crédits privés, prévient le service de comparaison Moneyland. Il vaut donc la peine de payer ses impôts à temps.