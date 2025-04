1/8 La police a dû intervenir ce samedi à Brugg. Photo: Lecteur reporter

Johannes Hillig

«Des policiers armés de mitraillettes se trouvent à l'entrée de Brugg», raconte un lecteur de Blick. Il ajoute: «Leurs doigts étaient quasiment sur la gâchette. C'était vraiment flippant!» Un autre lecteur raconte: «Toute la région de Brugg a été bouclée. La police cantonale est lourdement armée et effectue des contrôles intensifs.»

Plusieurs coups de feu ont été tirés

Interrogée par Blick, la police cantonale argovienne confirme l'intervention. «Il s'agirait d'une altercation entre plusieurs personnes», explique-t-elle. «Samedi après-midi, une altercation a eu lieu à Brugg et des coups de feu ont été tirés. Une personne a été blessée. Il n'y a actuellement aucun danger pour la population. L'intervention est toujours en cours», indique la police sur X.

Une voiture visée

On ne sait pas exactement d'où les coups de feu ont été tirés. Mais sur un parking bouclé, il y a une Skoda blanche. La vitre de la portière du conducteur est brisée et plusieurs impacts de balles sont visibles. Un habitant du quartier a déclaré à Blick que «la voiture a été examinée de près». A côté se trouve un SUV Mercedes noir: son pare-chocs avant est arraché, la vitre passager est brisée, et son clignotant d'urgence est allumé. Cette voiture est aussi en train d'être examinée par des spécialistes de la police. On ne sait pas s'il existe un lien avec les coups de feu tirés sur la Skoda.

Dans la soirée, la police a annoncé que plusieurs suspects ont été arrêtés; l'enquête est en cours.