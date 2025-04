Barbara Hintermann, directrice de la Fondation Terre des hommes Lausanne a annoncé devoir se séparer de collaborateurs après la suppression de l'aide financière américaine. Photo: Keystone

ATS Agence télégraphique suisse

L'organisation de défense des droits de l'enfant Terre des hommes doit supprimer dix postes à Lausanne en raison de la suppression de l'aide financière américaine. Huit autres postes vacants ne seront pas remplacés, a indiqué jeudi l'ONG humanitaire.

9 millions de perte

Ses responsables chiffrent à neuf millions de francs par année la perte définitive pour Terre des hommes Lausanne. Les Etats-Unis suspendent leur aide pour cinq des sept projets de la fondation, précise-t-elle dans son communiqué.

«Nous sommes très peinés de devoir prendre ces mesures. Nous regrettons profondément de devoir nous séparer de collègues appréciés, dont certains ont fait partie de Terre des hommes pendant de nombreuses années», déclare Barbara Hintermann, directrice de la Fondation Terre des hommes Lausanne, citée dans le communiqué.

Avant l'expiration du délai

La décision américaine a été prise bien avant l'expiration du délai de 90 jours de suspension des paiements, souligne l'ONG. Des projets en Afghanistan, en Egypte, en Inde, au Kenya et au Liban sont touchés. Une décision concernant les activités de l'organisation au Burkina Faso est encore en attente.

Le financement de l'approvisionnement en eau potable et en soins de santé au Bangladesh se poursuit en revanche, a priori jusqu'à fin août. A ce jour, les Etats-Unis ont cofinancé ce projet à hauteur de 3,9 millions de dollars par an. Il n'est toutefois pas certain qu'ils renouvellent cette contribution, selon Terre des hommes.

En janvier déjà, la suspension soudaine des aides financières américaines a coûté leur emploi à 440 collaborateurs de projets dans le monde entier. Environ 1,5 million d'enfants, de familles, de réfugiés ainsi que de communautés et de minorités négligées sont affectés, relève encore l'ONG.