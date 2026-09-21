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Vague de licenciements
Sunrise envisage de supprimer 450 emplois

Sunrise envisage de supprimer jusqu’à 450 postes à temps plein en Suisse dans le cadre d’une réorientation pluriannuelle visant des économies substantielles. La mesure doit encore faire l’objet d’une consultation.
Publié: 21.09.2026 à 13:09 heures
Vague de licenciements chez Sunrise: l'opérateur télécom prévoit de supprimer jusqu'à 450 postes.
Photo: RMS
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Patrik Berger

Vague de licenciements chez Sunrise: le numéro 2 du marché suisse des télécommunications risque de connaître une réduction massive de ses effectifs. Dans le cadre d'une réorientation globale, l'entreprise envisage de supprimer jusqu’à 450 postes à temps plein. Dans un communiqué, Sunrise explique vouloir réduire ses coûts et se préparer aux nouvelles évolutions du marché et des technologies.

Outre les postes, les contrats avec les sous-traitants feront également l’objet d’un réexamen systématique. L’objectif de cette transformation, qui s'étendra sur plusieurs années, est de réaliser des «économies substantielles». Sunrise souhaite également investir davantage dans l’expérience client, la qualité du réseau et l’innovation.

La suppression de postes n’est pas encore définitive. Au quatrième trimestre 2026, Sunrise prévoit de mener une procédure de consultation avec les représentants du personnel et le syndicat Syndicom. Les collaborateurs des boutiques, de la vente et du service client devraient, dans la mesure du possible, être épargnés. Les apprentis ne devraient pas non plus être concernés.

Sunrise compte aujourd’hui 2850 employés.

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