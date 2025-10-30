DE
FR

Peu d'influence de la famille
Le recours à l'aide sociale n'est pas héréditaire, révèle une étude

Une étude révèle que l'aide sociale en Suisse n'est pas héréditaire. L'influence familiale sur le recours à l'aide sociale diminue significativement à chaque génération, selon l'Institut de politique économique suisse de l'Université de Lucerne.
Publié: 14:14 heures
|
Dernière mise à jour: 17:06 heures
Partager
Écouter
L'influence familiale sur le recours à l'aide sociale diminue significativement à chaque génération. (Image d'illustration)
Photo: IMAGO/imagebroker
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Selon une étude, le recours à l'aide sociale n'est pas une fatalité familiale. Il serait plutôt l'expression de circonstances de vie passagères. Pour arriver à ce constat, les auteurs ont mesuré l'influence de l'origine familiale sur le recours à l'aide sociale au fil des générations.

A lire aussi
Epinglée sur l'aide sociale, la vaudoise Rebecca Ruiz contre-attaque
«Des chiffres mensongers!»
Epinglée sur l'aide sociale, Rebecca Ruiz contre-attaque
Les logements pour les personnes à l'aide sociale se font rares
La pénurie s'aggrave
Les logements pour les personnes à l'aide sociale se font rares

Selon cette étude, l'aide sociale n'est pas transmise de génération en génération au sein des familles en Suisse, résume jeudi l'Institut de politique économique suisse (IWP) de l'Université de Lucerne.

Ainsi, l'influence de la famille sur le recours à l'aide sociale diminue nettement à chaque génération. Il est par contre prouvé que les parents ont une influence et que les personnes ayant un frère ou une sœur à l'aide sociale ont 22 points de pourcentage de risque en plus de dépendre eux-mêmes de l'aide sociale. En revanche, l'influence des grands-parents est nettement plus faible. Si une personne a en plus un cousin à l'aide sociale, le risque d'en dépendre également n'augmente que de 4 points de pourcentage. L'influence des grands-parents s'élève à environ un cinquième de celle des parents.

L'éducation a un effet à long terme

C'est dans le domaine de l'éducation que l'influence de la famille est la plus longue. Elle reste perceptible sur plusieurs générations et ne diminue que progressivement, selon les mêmes sources.

Ces nouvelles conclusions se rattachent à des études antérieures de l'IWP sur la mobilité sociale en Suisse, à savoir que le statut social se perd avec le temps. Au plus tard après trois générations, l'influence familiale n'est plus décelable. Pour leur étude, les auteurs ont analysé les données administratives de l'ensemble de la population résidente permanente en Suisse âgée de 20 à 33 ans. La période d'observation s'est étendue de 2010 à 2022. Quelque 124'000 familles élargies ont été observées au total dans le cadre d'échantillons aléatoires sur trois générations.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus