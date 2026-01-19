Au menu de ce lundi 19 janvier: des exorcismes pour «guérir» l'homosexualité, des soupçons de favoritisme à l'OCS de Genève, les millions des Américains pour le WEF, trois jeunes arrêtés après un home-jacking en Valais et les motards de Plainpalais devant la justice.

Une élue suisse raconte les exorcismes qu'elle a subi pour «guérir» son homosexualité

La semaine commence, amis lecteurs! Pour bien l'entamer, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un florilège des actualités suisses à ne pas manquer en ce lundi 19 janvier. C'est parti!

1 Des exorcismes pour «guérir» son homosexualité

Lea Blattner affirme aux titres alémaniques de Tamedia avoir participé à des séances d’exorcisme pour sortir de son homosexualité. «Le lavage de cerveau avait déjà commencé auparavant, lorsqu’on me disait que l’homosexualité était un péché», estime la coprésidente démissionnaire des Jeunes PEV (Parti évangélique), évoquant ses expériences passées au sein d’une Eglise libre. Elle précise ne pas être en colère contre les accompagnants spirituels qui ont prié pour elle, car elle ne pense pas que ces derniers aient voulu lui faire du mal. Originaire de Bâle-Campagne, Lea Blattner avait récemment annoncé sa démission du parti à la suite de menaces de mort homophobes et de messages de haine.

2 Soupçons de favoritisme à l’Office cantonal de la santé de Genève

L’Office cantonal de la santé (OCS) de Genève est secoué par des soupçons de favoritisme à l’embauche, révèle la RTS. Deux récents recrutements inquiètent syndicats et infirmiers. Un infirmier français, ancien du Tribunal civil et de la prison de Curabilis, a été engagé puis promu no 2 de l’OCS quelques mois après son arrivée, tandis qu’une infirmière, issue du même établissement et partageant la même adresse civile, a été embauchée pour le remplacer. Ces deux nominations suscitent des questions sur la transparence et l’impartialité, malgré les justifications de l’OCS et du directeur Panteleimon Giannakopoulos. De leur côté, le Syndicat des services publics (SSP) et la section genevoise de l'Association des infirmières et infirmiers (ASI) se disent préoccupés par ces deux nominations. Le SSP s'inquiète de leur manque de transparence. L'ASI rappelle que l'Etat se doit de garantir l'impartialité dans ses recrutements.

3 Un jeune accusé de viol lors d'une fugue

La fugue de trois jeunes d'un foyer a tourné au fait divers grave en Valais où un prévenu majeur est accusé de viol, révèle le «Nouvelliste». En novembre 2025, le Tribunal des mineurs et le Ministère public valaisan ont ouvert une enquête pénale visant les trois individus soupçonnés d’une série d’infractions commises après leur fuite d’un foyer. Le trio aurait d’abord perpétré plusieurs vols dans le canton avant que leur cavale ne prenne une tournure plus grave à Monthey. Ils sont soupçonnés de s’être introduits de force au domicile d’une femme. Sur place, le seul majeur du groupe est accusé d’agressions sexuelles sur l'habitante. Le Ministère public confirme une procédure pour lésions corporelles, vol, brigandage, violation de domicile et viol contre le prévenu majeur. Une procédure distincte vise les deux mineurs pour brigandage et violation de domicile. Les trois suspects sont en détention provisoire et bénéficient de la présomption d’innocence.

4 Les Américains dépensent des millions pour le WEF

Le gouvernement américain dépense des millions de francs en Suisse pour le Forum économique mondial (WEF), selon Blick. D’après une base de données officielle, des marchés d’une valeur totale d’environ sept millions de francs ont été attribués entre décembre et janvier. Environ deux millions de francs auraient été consacrés à la location de voitures, dont bénéficie notamment Sixt Rent-a-Car à Bâle. Par ailleurs, de nombreux hôtels et hébergements, ainsi que des services de transport de marchandises et de limousines, ont été réservés. Dans plusieurs cas, la destination exacte des paiements n’est pas précisée.

5 Les motards de Plainpalais devant le tribunal criminel

La fusillade de mai 2022 entre motards rivaux des Bandidos et des Hells Angels dans le quartier de Plainpalais à Genève se retrouve devant la justice. Dès ce lundi, quatre prévenus seront sur le banc des accusés devant un Tribunal criminel sous haute sécurité.