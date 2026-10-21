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Protection des salaires
Le paquet Suisse-UE franchit une étape clé au Conseil national

La commission de politique extérieure soutient le paquet Suisse-UE et la protection des salaires. Ce signal positif renforce les relations avec l'UE. Les débats au National débuteront en décembre.
Publié: il y a 5 minutes
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La commission de politique extérieure soutient le paquet d'accords avec l'UE.
Photo: picture alliance / Daniel Kalker
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ATS Agence télégraphique suisse

Le paquet Suisse-UE franchit une nouvelle étape. La commission de politique extérieure du National suit la position du Conseil des Etats. Elle soutient la clause sur la protection des salaires.

La majorité de la commission estime «absolument nécessaire» que la Suisse entretienne de bonnes relations avec l’UE, écrit-elle mercredi dans un communiqué. Elle se félicite du résultat des négociations, «qui atteint, voire dépasse, tous les objectifs fixés».

Protection des salaires

La commission s'est prononcée sur une première série de points figurant dans le paquet d'accords. Elle soutient largement la position du Conseil des Etats, qui s'est prononcé en faveur en septembre après trois jours de débats.

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La commission approuve notamment la protection des salaires. Elle salue le compromis négocié par les syndicats. Elle doit encore se prononcer sur le type de référendum. Les débats au National devraient démarrer en décembre.

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