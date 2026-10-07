Le PLR reste divisé sur les accords Suisse-UE. Lors des récents débats au Conseil des Etats, quatre élus ont voté contre l'entrée en matière, tandis que six ont soutenu un vote à la double majorité.

Des élus PLR défient leur parti sur les accords avec l'UE

Des élus PLR défient leur parti sur les accords avec l'UE

ATS Agence télégraphique suisse

La semaine passée au Conseil des Etats, plusieurs élus PLR se sont opposés aux accords Suisse-UE et ont soutenu un vote à la double majorité, bien que les délégués du parti aient été d'un autre avis. Le PLR n'a pas encore de position définitive, selon son coprésident. L'année dernière, les délégués du PLR s'étaient prononcés à une large majorité en faveur du paquet d'accords avec l'UE. Ils avaient aussi refusé un vote à la double majorité du peuple et des cantons.

Toutefois, le groupe PLR s'est montré divisé la semaine passée lors des débats au Conseil des Etats sur les Bilatérales III. Quatre libéraux-radicaux sur douze, tous alémaniques, ont voté contre l'entrée en matière sur le paquet, aux côtés de l'ensemble de l'UDC et de quatre représentants alémaniques du Centre.

Sur la question du type de référendum, six PLR ont voté en faveur de la double majorité. Seuls trois ont privilégié la majorité simple, tandis que trois autres se sont abstenus. Le conseiller aux Etats Benjamin Mühlemann (GL), coprésident du parti, a défendu ces divergences de vote mercredi dans une interview radio accordée à SRF. «Le PLR n'a pas encore adopté de position officielle sur ce dossier. Comme d'habitude, nous ne le ferons qu'après les débats parlementaires.»

Vision nuancée

Mühlemann a rappelé que la décision des délégués en faveur des accords avec l'UE et de la majorité simple du peuple portait sur le projet soumis à consultation. «Il s'agissait d'une première évaluation sans a priori.»

Les délégués souhaitaient assurer la stabilité des relations avec le principal partenaire commercial de la Suisse. «Lors de la consultation adressée au Conseil fédéral, nous nous sommes prononcés en faveur de l'ensemble du paquet.»

Désormais, il s'agit de discuter de tous les détails du projet. «Plusieurs questions restent en suspens, et c'est à la fin qu'on fera le bilan», a déclaré Benjamin Mühlemann. Il faudra mettre en balance les avantages de l'ensemble des accords avec les éléments institutionnels.

Le Glaronais a encore estimé que ce n'était pas un problème qu'il y ait des opinions divergentes au sein du PLR sur ce dossier important. «Les discussions sont animées. On aborde la question de manière nuancée. Chez nous, ce n'est ni un milliardaire ni un dirigeant syndical qui donnent le ton.»