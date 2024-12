Le ministre suisse Ignazio Cassis et le commissaire européen Maros Sefcovic ont discuté des négociations Suisse-UE. Les deux parties soulignent les progrès réalisés, mais la phase reste délicate. Une conclusion est espérée avant la fin de l'année.

Cassis et Sefcovic font le point sur les négociations

Maros Sefcovic, le négociateur de l'UE, et Ignazio Cassis, le ministre suisse des Affaires étrangères, se sont entretenus par téléphone samedi des dernières étapes des négociations en cours (Archives). Photo: ANTHONY ANEX

Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis a discuté samedi par téléphone avec le commissaire européen Maros Sefcovic «des dernières étapes» des négociations en cours entre la Suisse et l'Union européenne. La conversation fut fructueuse, écrit Ignazio Cassis. Sur la plateforme X, le conseiller fédéral ajoute que les deux hommes ont fait le point sur les progrès des négociations. Et son interlocuteur de souligner, lui aussi sur X, «les immenses efforts de nos équipes» dans les négociations. Elles «travaillent dur» pour renforcer les relations entre la Suisse et l'UE. «Nous restons en contact», a conclu Cassis.

Les négociations sur l'avenir des relations bilatérales entre la Suisse et l'UE se trouvent dans une «phase délicate», avait déclaré vendredi un porte-parole de la Commission européenne. Dans l'idéal, elles devraient être conclues avant la fin de l'année, a indiqué pour sa part un porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), contacté par l'agence de presse Keystone-ATS.

Pas de précision concernant la contribution de cohésion

Dernièrement, on a pu lire dans les médias suisses que toutes les questions relatives aux négociations avaient été réglées, à l'exception de la contribution au fonds de cohésion. Celle-ci doit être réglée au niveau politique, c'est-à-dire entre Cassis et Sefcovic. Plusieurs sources ont confirmé ces informations à Keystone-ATS.

Dans leurs écrits sur X, les deux hommes n'ont pas précisé si le montant de la contribution de cohésion que la Suisse verse à l'UE pour obtenir un accès au marché intérieur européen avait été abordé lors de la conversation téléphonique. Interpellé par Keystone-ATS, le porte-parole de Cassis ne s'est pas exprimé plus précisément sur le contenu des discussions.

La Suisse et l'UE sont en discussion depuis bientôt neuf mois afin de redéfinir leurs futures relations. Une conclusion des négociations est attendue la semaine prochaine.