La facture de votre assurance auto risque bien d'exploser

Au menu de ce jeudi 28 août: la flambée des assurances auto, la stratégie de Berne sur les faux médicaments, l'externalisation des projets de l'armée, la recherche sur le cancer freinée et pour finir du foot avec les supporters du FC Bâle.

La pluie continuera de s'abattre sur la Suisse romande ce jeudi 28 août. Tenez-vous éloigné des cours d'eau, des bords des lacs et des versants raides. Du côté des news, Blick, avec l'aide de l'ATS, a préparé un condensé des actualités qui vont compter en Suisse.

1 Les assurances auto prennent l'ascenseur

Les assurances automobiles vont augmenter jusqu’à 25%. La Zurich Assurance, qui relève ses primes de 25%, justifie cette décision par la hausse des coûts de réparation, l’augmentation des dégâts dus aux intempéries sévères et la multiplication des accidents, selon les titres alémaniques de Tamedia. Le groupe de presse a interrogé plusieurs compagnies: La Mobilière, La Bâloise, Axa, Helvetia, Smile et Allianz Suisse répercutent, elles aussi, la hausse des coûts des sinistres sur leurs primes. A l’exception de la Zurich Assurance, aucune des assurances contactées n’a précisé le pourcentage exact de l’augmentation.

2 Faux médicaments: le plan fédéral risque d’aggraver la pénurie

Les mesures de protection prévues par le Conseil fédéral contre les médicaments contrefaits produiraient l’effet inverse que celui recherché. Selon CH Media, il n’y aurait pas de besoin d’agir, car au sein des chaînes de distribution légales, le Conseil fédéral lui-même n’attend pratiquement aucune falsification. Il manque en outre probablement une base légale permettant d’obliger les fabricants à munir les médicaments de dispositifs de sécurité. Par ailleurs, un système parallèle de protection contre les contrefaçons accroîtrait la charge pour les producteurs. La nouvelle règle pourrait même aggraver la pénurie de médicaments.

3 L’armée externalise la surveillance de 17 projets

A partir de 2026, la révision des 17 principaux projets de l’armée sera confiée à des consultants externes. De plus, ce ne sera plus la direction de projet qui attribuera et assumera la responsabilité des mandats, mais le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) , explique Blick. Un appel d’offres pour ces mandats a été publié mardi sur la plateforme d'information des marchés publics Simap. Selon un porte-parole du DDPS, cette externalisation vise à garantir «une indépendance maximale». Le DDPS n’a pas communiqué le coût de ces prestations. Les contrats cadres s’étendront sur 12 ans, avec environ 2400 heures de conseil prévues par an.

4 La recherche sur le cancer souffre de l’austérité

La recherche indépendante sur le cancer en Suisse manque de financements, selon la «Neue Zürcher Zeitung». Le Swiss Cancer Institute (SCI), qui soutient la recherche à but non lucratif pour développer des thérapies meilleures et moins coûteuses, a de nombreux projets d’études en attente. Parmi ceux-ci, l’examen d’une posologie réduite de médicaments qui pourrait limiter les effets secondaires, les hospitalisations et les coûts. «Avec notre budget limité, nous pouvons réaliser beaucoup moins d’études que souhaité», déclare Vincent Gruntz, directeur de l’institut. Le Fonds national suisse a, lui aussi, signalé qu'en raison du programme d’austérité du gouvernement, moins de moyens sont disponibles.

5 Sanction levée en Valais contre les supporters du FC Bâle

Les autorités sédunoises ont levé la sanction qui interdisait aux supporters du FC Bâle l’accès au secteur visiteurs du stade de Tourbillon, informe Le Nouvelliste. Cette mesure avait été décidée après les violents débordements survenus le 31 août 2024 à Sion, où plusieurs bagarres avaient éclaté, notamment devant le bar The Dugout et à la rue de l’Industrie. Un jeune Valaisan blessé avait été hospitalisé. Sollicitée par le club bâlois, la levée de l’interdiction a été validée par la police cantonale, qui a donné un préavis favorable. Selon le président de la ville de Sion, Philippe Varone, le début de la nouvelle saison justifie d’accorder une seconde chance. Mais en cas de nouveaux incidents, les sanctions seraient immédiatement rétablies et renforcées.