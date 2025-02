La candidature du conseiller national Markus Ritter provoque le rejet à gauche et chez les Vert'libéraux (archives). Photo: GIAN EHRENZELLER

ATS Agence télégraphique suisse

Pas moins de 36% des personnes interrogées souhaitent qu'une autre personne rejoigne l'exécutif. Et un quart des sondés (26%) ne se prononce pas, selon cette enquête de l'institut Leewas pour Tamedia et 20 Minuten.

La candidature du conseiller national st-gallois Markus Ritter provoque une réaction de rejet en particulier à gauche et chez les Vert'libéraux. Seuls 5% des sympathisants des Vert-e-s espèrent qu'il reprenne le siège de Viola Amherd. Ils sont 7% au PS et 8% au PVL. En revanche, les sympathisants de l'UDC voteraient à 36% en faveur du président de l'Union suisse des paysans (USP).

Martin Pfister préféré

Le conseiller d'Etat centriste zougois Martin Pfister fait la course en tête au sein de son propre parti (31%, contre 21% pour Markus Ritter) et au PLR (26% contre 18%). Les Vert'libéraux voteraient à 28% en sa faveur, les socialistes à 18% et les Vert-e-s à 16%.

Ce sondage représentatif a été réalisé du 6 au 9 février auprès de 16'711 personnes. La marge d'erreur est de +/- 2 points de pourcentage.