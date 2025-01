Coup dur pour la succession d'Amherd: Markus Dieth et Walter Thurnherr refusent de se lancer. Le Centre n'a donc aucun candidat argovien.

Markus Dieth et Walter Thurnherr renoncent à se présenter au Conseil fédéral

Le Centre d'Argovie ne présente aucun candidat. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La recherche de candidatures potentielles à la succession de Viola Amherd au Conseil fédéral reste difficile. Courtisé, le ministre argovien Markus Dieth renonce à se lancer. Conséquence, sa section cantonale ne soumettra aucune candidature à la commission interne du Centre Suisse.

«J'apprécie les opportunités dont je dispose d'échanger directement avec la population et la mission captivante de contribuer au développement futur du canton d'Argovie», invoque Markus Dieth jeudi dans une déclaration personnelle. Agé de 57 ans, le ministre des finances argovien bénéficie d'une grande estime pour son travail et d'un rapport confiant avec la population, le Parlement, l'administration et ses collègues du gouvernement, souligne-t-il.

En tant que président de la Conférence des gouvernements cantonaux, il entend continuer à incarner un lien fort entre les cantons et la Confédération, ajoute Markus Dieth.

Walter Thurnherr jette l'éponge

Walter Thurnherr renonce aussi à la course. Au cours de son mandat (2016 à 2023), il a également été désigné comme le huitième conseiller fédéral. Après de nombreux refus, il a été évoqué comme candidat possible. Mais il ne veut pas se présenter, comme il l'a annoncé au «Aargauer Zeitung».