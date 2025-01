Le député du Centre et président de l'Union suisse des paysans se lance dans la course au Conseil fédéral. Il vise le siège de Viola Amherd et l'a annoncé mardi à Saint-Gall.

Le conseiller national st-gallois Markus Ritter (Centre) est candidat à la succession de Viola Amherd au Conseil fédéral (archives). Photo: GIAN EHRENZELLER

ATS Agence télégraphique suisse

Markus Ritter (Centre) est candidat à la succession de Viola Amherd au Conseil fédéral. La section cantonale st-galloise du Centre a annoncé mardi qu'elle propose le conseiller national et président de l'Union suisse des paysans (USP) au groupe parlementaire.

«Ceux qui me connaissent savent que j'apprécie les tâches difficiles», a déclaré Markus Ritter. Le département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), qui se libère après l'annonce de la démission de Viola Amherd, est confronté actuellement à de grands défis. «De tels défis m'ont toujours fait progresser», a-t-il ajouté. «J'ai toujours pris mes responsabilités», a estimé Markus Ritter. Le DDPS est un département clé «qui mérite toute notre attention» en cette période troublée en Europe et dans le monde. Il faut "regarder vers l'avenir" et trouver rapidement des solutions aux problèmes actuels.

Conseil national et présidence de l'USP

Markus Ritter, 57 ans, siège au Conseil national depuis 2011. Depuis 2012, il préside l'USP. Il a commencé sa carrière politique en tant que conseiller municipal d'Altstätten (SG) en 1993. Markus Ritter est reconnu comme un député influent sous la Coupole. Il affiche cependant un petit handicap pour l'élection au Conseil fédéral, car il vient du même canton que la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter.

«Toutes les qualités requises»

L'élection au Conseil fédéral pour la succession de Viola Amherd est «importante» dans cette période difficile, a déclaré le conseiller aux Etats st-gallois Benedikt Würth, qui lui renonce à une candidature. Le pays a besoin d'un gouvernement fort avec de fortes personnalités. Pour la présidente du Centre st-gallois, Markus Ritter a "toutes les qualités requises" pour être conseiller fédéral.

Markus Ritter est le premier représentant du Centre à se lancer officiellement dans la course à la succession de Viola Amherd. Les partis cantonaux du Centre ont jusqu'au 3 février pour proposer des candidats. Le groupe parlementaire du Centre décidera du ticket le 21 février. L'élection au Conseil fédéral aura lieu le 12 mars.

Procédure accélérée prévue à l'USP

Markus Ritter a annoncé sa démission de la présidence de l'USP pour 2028. L'USP est déjà en train d'organiser sa succession. Si le conseiller national st-gallois est élu au Conseil fédéral, la procédure sera accélérée, a précisé mardi l'Union suisse des paysans dans un communiqué.

Si Markus Ritter accède au Conseil fédéral, la vice-présidente de l'USP Anne Challandes prendra la tête de l'organisation jusqu'à l'élection du nouveau président ou de la nouvelle présidente. Cette élection aura lieu lors de l'assemblée des délégués du 26 novembre prochain.