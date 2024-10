Il invite une SDF au resto, part sans payer et filme le tout en direct

Sur cette capture d'écran, on voit Mabel, juste avant que le streamer ne se lève et s'en aille. En lui laissant l'addition. Photo: Capture d'écran / X

Daniella Gorbunova Journaliste Blick

Ignoble, pathétique, humiliant. C'est les adjectifs qui reviennent le plus, parmi les commentateurs de cette histoire, qui s'est déroulée aux Etats-Unis. Le streamer américain «Dumbdumbjeez» s'est attiré les foudres pour avoir voulu créer le (very bad) buzz, comme le relève «Le Parisien».

Le jeune homme a invité une femme sans domicile fixe au restaurant, avant de la laisser seule avec l'addition. En filmant et diffusant le tout en direct sur la plateforme de streaming Kick (le concurrent de Twitch).

À la fin du repas, il a annoncé à la malheureuse, qui s'appellerait Mabel, qu'il a oublié son porte-monnaie dans sa voiture. Avant s'en aller, affirmant qu'il reviendrait régler l'addition, après l'avoir récupéré. Avant de sauter dans un taxi et s'enfuir. Laissant Mabel se débrouiller avec la note (on ne sait pas comment le restaurant a réagi).

Le rage baiting

Cette ignoble pratique a un nom: le rage baiting. Le terme, qui n'existe pas (encore?) dans la langue de Molière, décrit le fait de poster intentionnellement un type de contenu bien spécifique sur le web: le genre qui provoque des réactions outrées.

Comme la mauvaise publicité n'existe pas (there is no such thing as bad publicity, comme dit l'adage), surtout à l'heure des réseaux sociaux et du streaming, les vidéos et autres contenus rage bait misent sur l'indignation et la haine pour générer plus de clics, plus de vus, plus d'interactions. Et donc plus d'argent.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Et, comme le soulignait le magazine américain «Rolling Stones» en février 2024, la technique fonctionne. Plus que cela: ça cartonne.

Un dédommagement de 50'000 francs?

Bijan Tehrani, cofondateur de la plateforme Kick, où a été diffusé le scandaleux contenu, a exprimé son mécontentement sur X, annonçant que le streamer «pathétique» avait été banni de la plateforme pour son comportement.

Le patron a également promis 50'000 dollars à Mabel, «si quelqu'un peut nous mettre en contact». Ça n'a pas tardé: un autre streamer est parvenu à mettre la main sur la femme. Il a filmé et diffusé la rencontre. On ne sait cependant pas si la femme a véritablement touché l'argent.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Et le principal intéressé? Il a tenté de se défendre, affirmant que tout était en réalité scénarisé et que Mabel était au courant du défi. Il dit même avoir discuté du contenu de la vidéo avec elle en amont du direct, et lui avoir donné de l'argent en avance. Une fois retrouvée par l'autre streamer, Mabel a clairement contredit ces affirmations.