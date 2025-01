Le juge Mohammad Sadegh Akbari a annoncé le décès du Suisse.

La justice iranienne a annoncé jeudi qu'un ressortissant suisse accusé d'espionnage s'était suicidé dans la prison de Semnan, ville de l'est du pays. «Ce matin, un citoyen suisse s'est suicidé dans la prison de Semnan», a indiqué Mizan Online, l'organe de presse du pouvoir judiciaire, ajoutant que le détenu avait été «arrêté par les agences de sécurité pour espionnage et que son cas faisait l'objet d'une enquête», sans donner plus de détails.

Jeudi matin, l'individu aurait demandé à son codétenu de lui apporter à manger au buffet de la prison. «Le prisonnier a profité du temps qu'il a passé seul dans la cellule pour se suicider», a déclaré le juge dans les médias.

Blick a demandé des éclaircissements au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Développement suit