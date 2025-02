L'épidémie de grippe est en baisse en Suisse

Soupir de soulagement! De moins en moins de cas de grippe sont enregistrés en Suisse. Photo: Europa Press via Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

L'épidémie de grippe en Suisse s'atténue. Le nombre de cas a diminué la semaine dernière, montrent les chiffres publiés mercredi par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). L'OFSP a enregistré 1948 nouveaux cas dans la semaine du 10 au 16 février. Le pic de la saison a été atteint jusqu'à présent dans la dernière semaine de janvier (27.01-02.02) avec 3045 cas.

Avec un pic de 33,82 cas de grippe confirmés pour 100'000 habitants, l'épidémie de cette année a été plus forte que d'habitude. Cette valeur n'a en effet été dépassée qu'une seule fois ces douze dernières années, lors des hivers 2022 et 2023, quand les effets de rattrapage après la pandémie de Covid-19 avaient fait grimper les chiffres de la grippe.

Moins de visites chez le médecin

Le nombre de consultations médicales pour des affections de type grippal a également diminué: 21'014 personnes ont consulté un médecin au cours de la semaine de référence en raison d'une forte fièvre soudaine et d'une toux ou de maux de gorge, soit près de 23% de moins que la semaine précédente.

Comme la semaine précédente, le canton d'Uri est proportionnellement le plus touché, avec 97,55 cas pour 100'000 habitants. Viennent ensuite les cantons de Genève et du Tessin (environ 35 cas pour 100'000 habitants), puis Vaud, le Jura et les deux Bâles (plus de 30 cas pour 100'000 habitants).