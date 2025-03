La Suisse réagit au clash entre Trump et Zelensky

1/5 Après le tollé provoqué par la visite de Volodymyr Zelensky au président américain Donald Trump, la Suisse réagit. Photo: keystone-sda.ch

Tobias Bruggmann

C'est un coup d'éclat comme on en a sans doute rarement vu dans la diplomatie internationale. En pleine réunion diplomatique, le président américain Donald Trump s'en est pris verbalement au président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Du côté suisse, Zelensky a reçu du soutien politique. La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a réaffirmé samedi matin son engagement en faveur d'une paix juste en Ukraine. La Suisse reste déterminée à soutenir une paix juste et durable, a-t-elle écrit sur la plateforme en ligne X.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La Suisse condamne «l'agression de la Russie contre un Etat souverain», écrit encore Karin Keller-Sutter dans sa prise de position.

«Les Ukrainiens peuvent compter sur Strasbourg»

L'ancien conseiller fédéral Alain Berset, aujourd'hui secrétaire général du Conseil de l'Europe, s'est également exprimé sur X. «Le Conseil de l'Europe est aux côtés du peuple ukrainien. Nous créons la paix, la sécurité démocratique, la stabilité et la prospérité en Europe», a déclaré Berset. «Les Ukrainiens peuvent compter sur Strasbourg.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Dans l'arène de la SRF, l'intervention mémorable a été enregistrée en plein milieu de l'émission. Le conseiller aux États du Centre Benedikt Würth l'a qualifiée de «politique des grandes puissances en direct devant la caméra». Selon lui, les règles du droit international, qui ont également marqué les Américains, ne peuvent plus être reconnues dans cet esclandre. «La situation est très problématique et difficile.» Le risque serait que d'autres autocrates ne respectent pas non plus les règles.

Le conseiller national de l'UDC Alfred Heer a déclaré lors de l'émission qu'après ces images, il pouvait imaginer qu'il y ait aussi un «double jeu» de la part de l'Ukraine, en négociant une paix séparée avec les Russes. «Poutine a désormais les cartes maîtresses en main. Trump non plus n'a plus les cartes en main.»