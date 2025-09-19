En Suisse, tout le monde ou presque connaît Ricardo, Tutti ou Homegate. L'exploitant de ces sites de commerce en ligne, SMG, entre sur le marché suisse des actions ce vendredi. Valorisé à 4,5 milliards, il suscite un grand intérêt, même au-delà de nos frontières.

Voici ce qu'il faut savoir sur la plus grande entrée en Bourse de l'année

1/5 La Bourse suisse accueille un nouvel élève ce vendredi. Photo: FABRICE COFFRINI

Lors que la cloche a retenti au SIX Swiss Exchange ce vendredi 19 septembre à 9h, les actionnaires de Swiss Marketplace Group (SMG) ont pu exulter: l'entrée de leur joyau à la Bourse suisse est enfin devenue officielle. Ils n'ont d'ailleurs pas été les seuls à se réjouir: depuis plusieurs semaines, l'attention du public est braquée sur l'arrivée, sur le marché suisse des actions, de l’exploitant des plateformes Homegate, Immoscout, Autoscout24, ou encore des sites d’échange Ricardo et Tutti. L’enquête ouverte par la Commission de la concurrence (Comco) contre SMG n'y est d'ailleurs pas pour rien. Mais reprenons dans l’ordre.

Pourquoi cette entrée en Bourse?

Depuis des mois, des rumeurs circulaient au sujet du prix d'émission pour son introduction en Bourse (IPO) de SMG. Ce vendredi 19 septembre 2025, les actions de l’entreprise ont été cotées pour la première fois à la Bourse de Zurich. Entrées à 46 francs par action, elles ont vite atteint 49 francs. Dès lundi, elles figureront dans le Swiss Performance Index (SPI) sous le symbole boursier SMG.

A l'heure actuelle, SMG est détenue par les éditeurs TX Group (à 30%) et Ringier, maison-mère de Blick, (à 30%), mais aussi par l’assureur La Mobilière ainsi que par l’investisseur américain General Atlantic. Avec cette entrée en Bourse, la société entend se positionner sur le marché afin d'obtenir une croissance durable à long terme. Mais, dans l’immédiat, il s’agit surtout de récompenser les actionnaires historiques pour leur esprit pionnier et leur prise de risque. Ringier, pour sa part, utilisera les recettes de la vente - 451 millions de francs - afin d’investir davantage dans son avenir numérique.

Pourquoi cette introduction braque-t-elle tous les regards?

L’introduction en Bourse de SMG constitue la plus importante de l'année au niveau européenne, et au niveau suisse. L’enjeu est considérable, notamment sur le plan fincancier, car SMG est valorisée à 4,5 milliards de francs sur le marché.

La capitalisation boursière de SMG vaut donc environ 30 fois le bénéfice annuel dégagé par le groupe. Un ratio qui peut paraître élevé, mais qui reste courant pour un acteur entièrement numérique.

Qui vend ses parts sur le marché, et qui garde les siennes?

Fait particulier dans cette opération: aucune nouvelle action n’a été émise pour l'occasion. Les 19,6 millions de titres mis en circulation existaient déjà avant cette échéance, et ils étaient tous détenus par la Mobilière et Ringier. A cela s’ajoute une option de sursouscription de près de 3 millions d’actions, fournie par General Atlantic et Ringier.

Au total la vente pourrait rapporter environ un milliard de francs. La part du capital librement négociable à la Bourse suisse (SIX) atteindra ainsi entre 20 % et 23%. Ringier cote le tiers de sa part. L'entreprise TX Group, cofondatrice et principal actionnaire de SMG, a elle choisi de ne pas prendre part à la vente.

A quoi doivent s'attendre les utilisateurs des plateformes de SMG?

SMG emploie un peu plus de 800 collaborateurs, dont 60% dans l’ingénierie informatique. Tout son chiffre d’affaires est généré en Suisse, auprès d’entreprises comme de particuliers. Pour les utilisateurs des plateformes de SMG, l’entrée en Bourse ne devrait dans l’immédiat rien changer.

Aujourd’hui, 90% d’entre eux accèdent directement aux différents sites, contre 10% via les moteurs de recherche. A long terme, l’entreprise veut renforcer sa position et gagner en visibilité. Reste à savoir si, comme certains l’anticipent, les tarifs ou les frais imposés aux utilisateurs augmenteront à l’avenir. Sur ce point, l’entreprise se veut rassurante.

«Les ajustements de prix interviennent, le cas échéant, uniquement en lien avec de nouvelles prestations, de meilleurs outils ou une performance accrue des plateformes», précise une porte-parole de SMG. «Notre priorité absolue demeure de créer une valeur durable pour nos utilisateurs.»

Les investisseurs privés peuvent-ils acheter des actions SMG?

Les actions mises sur le marché sont également accessibles aux petits investisseurs. Comme tout titre coté, celles de SMG seront soumises aux fluctuations et aux risques du marché. Dans un premier temps, les banques qui accompagnent l’introduction en Bourse vont intervenir pour stabiliser le cours, en procédant à des achats et des ventes ciblés. Attention toutefois, une période de blocage interdit aux actionnaires de céder des parts durant les 180 premiers jours. Quant à la direction du groupe, elle est priée de ne pas vendre ses actions pendant un an, ceci afin d’éviter une pression trop forte, à la baisse, sur le cours.

Pourquoi SMG est dans le viseur de la Comco ?

La Commission de la concurrence (Comco) examine actuellement si l’offre de SMG sur ses plateformes immobilières constitue une restriction de concurrence illicite. La COMCO a refusé de divulguer davantage de détails sur ses investigations. De son côté, le Surveillant suisse des prix enquête depuis un certain temps sur d'éventuelles augmentations abusive des tarifs proposés sur les portails Homegate et Immoscout.

Selon SMG, il ne s’agit dans les deux cas «d’aucune procédure formelle». L’entreprise assure par ailleurs être en «contact régulier avec la Comco sur différents sujets».