1/4 Pas de nouveaux détails sur les nombreux scandales survenus lorsqu'il était conseiller fédéral dans son livre. Photo: keystone-sda.ch

Céline Zahno

A l'époque, le psychiatre Gregor Hasler coachait le conseiller fédéral, Alain Berset. Au début de la pandémie, il était question de sa capacité de résistance. Mais l'élève a tellement impressionné son professeur que le livre «Le code Berset» vient de paraître.

Entre les conseils de self-control et les expériences personnelles d'Alain Berset pendant la période de Covid-19, les 180 pages laissent peu de place aux regards critiques. Dès l'introduction, le psychiatre anticipe: «Dans ce livre, il ne s'agit pas pour moi de défier Alain Berset sur le plan politique.» Le conseiller fédéral ne s'exprime pas non plus sur les événements qui ont été présentés au public comme des «scandales».

Il n'y a donc pas grand-chose de nouveau dans ce dialogue avec le psychiatre et spécialiste des neurosciences. Mais les leçons anti-stress d'Alain Berset sont-elles vraiment utiles pour le commun des lecteurs? Toujours est-il que l'ancien ministre de la Santé n'a pas pu sortir de chez lui sans garde du corps pendant 18 mois et parle d'une telle pression qu'il avait l'impression qu'on voulait l'abattre.

Voici les sept conseils que Blick a sélectionnés et qui pourraient susciter l'intérêt en dehors des cercles dirigeants.

Voyager en Amérique du Sud

Quand on est jeune, il faut sortir de sa zone de confort, estime Alain Berset. De telles expériences entraînent la confiance en ses propres capacités et obligent à nouer de nouveaux contacts.

Lui-même en a fait l'expérience lors d'un voyage en Amérique du Sud. Par exemple, lorsqu'il n'avait pas d'argent pour un taxi et qu'il a passé toute la nuit dans un aéroport au Brésil. Il raconte d'ailleurs comment une jeune femme de l'office du tourisme lui a expliqué la conjugaison de verbes portugais.

Ne pas fumer de cigares en cachette

Se montrer tel que l'on est, nous conseille le politicien socialiste (PS). Il faudrait pouvoir se dire: «Je suis certes ministre de la Santé, mais j'aime bien fumer un cigare de temps en temps.» Selon lui, il n'est pas bon de fumer ses cigares en cachette. Un conseil qu'il a pris au pied de la lettre. Lors de la Street Parade 2023, il s'est montré publiquement avec une bière, un cigare et un boa en plumes.

Mélanger la bonne salade

Alain Berset nous donne également des conseils alimentaires pour être en pleine forme. Son alimentation a changé pendant la pandémie. Il a réduit la part de graisse, mangé moins de viande et davantage de crudités et de salade.

Il a particulièrement apprécié se faire cette salade. Ses collaborateurs se seraient même moqués de lui parce qu'il mangeait tous les jours la même recette, qui est simple: persil plat, oignons nouveaux, feta et huile d'olive.

Faire du sport

Tout donner pour faire du bon travail. C'est cette conviction qui a guidé Alain Berset lorsqu'il a osé faire le saut au Conseil fédéral. Son expérience de sportif l'a aidé à s'investir pleinement. «Un sportif qui n'a pas tout donné en compétition n'est pas un athlète.» Et si l'on donne tout, les chances de succès augmentent.

Toujours rester optimiste

«Je ne vois pas le vide, mais le café», avait déclaré Alain Berset lors d'entretien. Par cette expression détournée, il voulait simplement dire qu'il préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. De manière générale, Alain Berset a une attitude optimiste. Et cette posture l'a aidé à surmonter la crise sanitaire. S'il avait eu peur pour lui et sa famille, il n'aurait pas pu travailler aussi efficacement.

Parler est d'argent, se taire est d'or

Lorsqu'il était conseiller fédéral, tout semblait glisser sur Alain Berset. Mais il ne voit pas les choses ainsi. «Le secret de cet effet 'téflon', c'est qu'il n'existait pas.» Le socialiste estime, sans surprise, que les scandales autour de sa personne n'en étaient pas, mais qu'ils ont simplement été amplifiés. Après cette déclaration, il n'a pas souhaité s'exprimer davantage sur les nombreuses affaires le concernant.

Il a juste appliqué un simple conseil: Il vaut mieux ne pas réagir aux reproches! Si l'on fait amende honorable pour quelque chose, c'est la preuve qu'il y a un problème plus important, a-t-il assuré.

Bore-out au Conseil fédéral

Ce livre revient particulièrement sur la pression subie pendant la pandémie. Mais Alain Berset n'a pas toujours été stressé. La fonction de conseiller fédéral l'a même parfois ennuyé. «Après mon année présidentielle en 2018, la tension avait disparu chez moi.» Le risque de s'ennuyer le tracassait, malgré un programme chargé. Le psychiatre Gregor Hasler parle même d'une sous-exploitation qui a conduit à un «bore-out», que l'on peut traduire par le fait de s'ennuyer.

C'était déjà un problème lorsqu'il était au Parlement. Là aussi, Alain Berset a une solution toute prête: commencer un nouveau défi. C'est pourquoi il a appris à voler. Il ne souhaite toutefois pas s'exprimer davantage sur son hobby qui lui a aussi valu plusieurs scandales. Pour rappel, il avait déclenché une intervention de la police aérienne en France.