Selon un rapport, des négociations secrètes et non-officielles entre représentants américains et russes ont lieu en Suisse depuis plusieurs mois. C'est que révèle l'agence de presse, qui assure que les premières discussions remontent à la présidence de Joe Biden.

Russes et Américains négocieraient sur l'Ukraine depuis des mois... en Suisse!

Russes et Américains négocieraient sur l'Ukraine depuis des mois... en Suisse!

Les premières discussions officielles entre Russes et Américains ont été lancées, mardi, en Ukraine. Photo: IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA

Blick

Selon un rapport, Américains et Russes négocient en Suisse depuis des mois, et dans le plus grand secret, sur la question ukrainienne. C'est ce que rapporte l'agence de presse Reuters en se référant à des sources internes. De telles discussions auraient encore eu lieu la semaine dernière. Les premiers contacts auraient été noués sous la présidence américaine de Joe Biden. Il n'est en revanche pas clair si les discussions ont été entamées avant ou après la victoire électorale de Donald Trump début novembre.

La Suisse aurait servi de voie de communication discrète entre les deux puissances. Selon plusieurs sources qui ont souhaité rester anonymes, ces discussions ont eu lieu en dehors des canaux diplomatiques officiels, ce qui souligne l'importance de la Suisse en ces temps de relations tendues entre l'Occident et la Russie

«Entretiens suisse»

«Les discussions ont été menées par un canal suisse qui a agi comme un intermédiaire de confiance », rapporte Reuters. Aucun détail concret n'est donné sur le contenu des discussions, les résultats possibles ou l'identité des participants. On ne sait par ailleurs pas si des représentants ukrainiens étaient impliqués.

L'une des sources décrit ces « entretiens suisses » comme des discussions dites « track-2 », un terme diplomatique désignant un dialogue non officiel ayant pour but d'améliorer la communication et d'apporter des idées plutôt que de développer des propositions concrètes.