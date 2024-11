En partageant la vidéo d'une bagarre à Lausanne, une association dénonce une agression raciste. La police municipale confirme être intervenue et avoir retrouvé la victime. Le municipal à la tête de la Sécurité évoque des images «choquantes et inacceptables».

La vidéo partagée par l'Association des étudiant-e-s afro-descendant-e-s (AEA) de l'université de Lausanne, qui dénonce «des actes de violence et des propos racistes» a fait réagir sur Instagram.

Léo Michoud Journaliste Blick

Une bagarre à dix contre un homme noir, avec menaces de mort et invectives racistes. C'est le contenu d'une vidéo partagée ce dimanche 10 novembre par l'Association des étudiant-e-s afro-descendant-e-s (AEA) de l'université de Lausanne sur Instagram.

La scène se déroule le 19 octobre dernier «à la Place de l’Europe à Lausanne», selon l'association qui a pris soin de flouter les images «pour des raisons de droit d’images et de sécurité». On y voit un homme noir être mis à terre par une pluie de coups de poings et de pieds. Vêtue d'un t-shirt blanc et de jeans bleus, la victime prend rapidement la fuite.

Ce sont surtout les propos entendus qui choquent. «Sale nè***, tu vas mourir ici toi. Tiens sale nè***, tu vas mourir», semble vociférer l'un des hommes engagés dans la bataille du côté du groupe.

L'AEA dénonce «des actes de violence et des propos racistes» et une violation «loin d'être isolée» de l'article 261bis du Code pénal sur la discrimination raciale. Le groupement étudiant «appelle les autorités compétentes à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter la loi et garantir la sécurité et le respect de chaque individu, indépendamment de son origine».

La police est intervenue pour une «rixe»

Contactée, la police municipale de Lausanne indique ce mardi avoir «été informée de la circulation de cette vidéo sur Instagram». Le lieutenant Michel Gandillon, remplaçant chef de la division communication, assure prendre ces images très au sérieux.

Selon leurs investigations, cette scène s'est «probablement déroulée à la place de l’Europe, à proximité du Punk Bar, la nuit du samedi 19 au dimanche 20 octobre 2024», précise le porte-parole dans son e-mail. Cette nuit-là, la police est bel et bien intervenue sur les lieux pour ce qu'elle nomme «une rixe».

« A l’heure actuelle, il n’est pas possible de faire un lien concret entre l’intervention en question et la vidéo Lieutenant Michel Gandillon, remplaçant chef de la division communication de la Police municipale lausannoise »

Toutefois, les forces de l'ordre du chef-lieu vaudois prennent des pincettes. «A l’heure actuelle, il n’est pas possible de faire un lien concret entre l’intervention en question et la vidéo. En effet, à l’arrivée des patrouilles, «les protagonistes avaient quitté les lieux et aucune personne n’a été interpellée».

La victime ne porte pas plainte

Les recherches entreprises «ont permis d'identifier une victime, un Suisse de 22 ans». Mais voilà, ce dernier a refusé de déposer plainte, aussi bien sur le moment que quelques jours plus tard après un nouveau contact de la police. «Pour l’heure, toujours aucune plainte n'a été déposée auprès de la Police municipale de Lausanne», précise Michel Gandillon.

L'association qui a mis en ligne la vidéo floutée est pour le moment restée injoignable tant aux requêtes de la police lausannoise qu'à celles de Blick. Si les termes utilisés sont bel et bien racistes et que la violence à plusieurs contre un est visible, la police «ne se prononce pas sur le caractère de cette bagarre».

« Ces images sont choquantes et inacceptables. Lausanne ne tolère aucun acte ou propos raciste Pierre-Antoine Hildbrand, municipal libéral-radical (PLR), directeur du Département de la sécurité »

De leur côté, les autorités politiques ont été amenées à réagir. «Ces images sont choquantes et inacceptables, tonne Pierre-Antoine Hildbrand, municipal libéral-radical (PLR) chargé de la sécurité. Lausanne ne tolère aucun acte ou propos raciste.»

Le politicien assure avoir «demandé à la Police d’investiguer afin de retrouver les personnes impliquées». Le porte-parole des forces de l'ordre invite toute personne ayant des renseignements en lien avec la vidéo diffusée à prendre contact avec la Police municipale de Lausanne au 021 315 15 15 ou par mail à police@lausanne.ch.