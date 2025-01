Ce qui va changer en février en Suisse

1/7 Edelweiss desservira une nouvelle destination à partir de février, mais en supprimera une autre de son programme de vol. (Image d'archive) Photo: keystone-sda.ch

Nouveaux trajets aériens, modification de la loi sur la chasse ou encore bien-être animal, voici les changements qui feront leur entrée dès le mois de février 2025.

1 Voyages en avion

Dans le cadre de l'horaire d'hiver, Edelweiss, la petite sœur de Swiss, proposera à partir de fin février 2025 deux vols hebdomadaires au départ de Zurich vers Salalah avec une escale à Mascate, la capitale d'Oman, ainsi qu'un vol retour direct. Le premier vol vers Salalah décollera le 25 février et durera environ 9 heures et 30 minutes.

En parallèle, la compagnie aérienne va supprimer ses vols en direction de la capitale cubaine La Havane, en raison d'une baisse de la demande et des «conditions actuelles à l'aéroport international José Martí de La Havane», indique la compagnie aérienne. Il serait donc difficile de garantir une opération long-courrier stable et fiable à long terme. Le dernier vol décollera le 27 février.

Les clients concernés seront soit intégralement remboursés du prix de leur billet, soit transférés sur des liaisons alternatives. «Jusqu'à la suppression des vols, Edelweiss continue à assurer des vols réguliers sans escale entre Zurich et La Havane», poursuit la compagnie aérienne.

2 Les salaires dans l'hôtellerie et la restauration

Le 1er février 2025, les salaires minimaux dans l'hôtellerie-restauration seront augmentés de 1,1%. C'est ce qu'a décidé le tribunal arbitral après que les partenaires sociaux n'aient pas réussi à se mettre d'accord sur des salaires minimaux communs.

Les employés sans formation professionnelle recevront 40 francs de plus par mois à partir de février, soit 3706 francs. Les titulaires d'un certificat recevront 49 francs de plus, soit 4519 francs. Les personnes ayant passé un examen professionnel recevront 57 francs de plus, soit 5282 francs.

3 Loi sur la chasse

La loi révisée sur la chasse entrera en vigueur le 1er février 2025. Il s'agit d'atténuer les conflits entre l'économie alpestre et le loup, comme l'indique le Conseil fédéral dans un communiqué. Sous certaines conditions, les cantons pourront réguler les meutes de loups qui pourraient causer de potentiels dommages avant même que ceux-ci ne se soient produits.

Pour la régulation des meutes de loups de septembre à janvier, il faut qu'il y ait un risque pour les animaux de rente. En outre, des mesures de protection des troupeaux doivent aussi être mises en œuvre. De juin à août, les cantons ne peuvent réguler les meutes de loups que si des dégâts ont déjà été causés.

Désormais, les cantons peuvent également abattre des loups isolés s'ils représentent un danger pour l'homme, alors que jusqu'à présent, seul le tir en répercussion à des dommages causés était possible. Selon le Conseil fédéral, le nombre d'attaques de loups sur des animaux de rente a fortement augmenté ces dernières années. Une solution transitoire est d'ores et déjà en vigueur pour le tir des loups.

4 Bien-être des animaux

Dans le domaine de la protection des animaux, plusieurs nouvelles directives entreront en vigueur le 1er février 2025. À l'avenir, les importations commerciales de chiots de moins de 15 semaines seront interdites. Les particuliers pourront toutefois continuer à ramener en Suisse des chiots de moins de 15 semaines. Le Conseil fédéral veut ainsi «endiguer le commerce irresponsable de chiens en provenance de l'étranger», comme il l'indique dans un communiqué.

En ce qui concerne les animaux de rente, il sera désormais interdit de couper la queue des agneaux et il sera possible d'éviter l'abattage des poussins dans certaines conditions. Dans les élevages d'animaux de laboratoire, le bien-être des animaux devrait également être amélioré grâce à de nouvelles dispositions.

5 Recensement de la population

Le 28 février 2025 est la date limite pour l'envoi du questionnaire du recensement. Chaque année, environ 200'000 personnes reçoivent cette lettre de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Il s'agit de collecter des données qu'on ne retouve pas dans les registres des communes et des cantons, comme les langues parlées ou l'appartenance religieuse.

Important: les personnes qui reçoivent le questionnaire doivent le remplir correctement et intégralement et le renvoyer avant la date limite, avec la possibilité de le faire en ligne. Les personnes qui ne remplissent pas le questionnaire reçoivent d'abord un rappel écrit de l'OFS. Celui qui ignore également le deuxième rappel écrit risque de devoir payer une amende de 1000 francs.

6 Whatsapp sera désactivé sur certains téléphones portables

Meta va mettre fin au support de son service de messagerie Whatsapp sur certains téléphones portables en février 2025. Les appareils concernés sont ceux équipés du système d'exploitation KaiOS. Celui-ci a été spécialement développé pour des appareils de téléphonie mobile simples, comme Nokia.

Les utilisateurs concernés doivent se tourner soit vers un appareil plus récent, soit vers des services de messagerie alternatifs. Depuis juin dernier, il n'est déjà plus possible de créer un nouveau compte Whatsapp sur les appareils équipés de KaiOS. Désormais, les comptes existants seront également inutilisables. Des millions d'utilisateurs sont concernés dans le monde entier et le système d'exploitation est utilisé sur des dizaines de différents modèles.

7 Obligation de visa pour les ressortissants du Vanuatu

Il faut bien l'avouer, ce changement ne va probablement pas concerner beaucoup de personnes en Suisse. L'État insulaire de Vanuatu compte à peine 300'000 habitants. Néanmoins, ce changement mérite d'être mentionné. Comme tous les membres de l'espace Schengen, la Suisse introduira le 4 février 2025 l'obligation de visa pour les ressortissants du Vanuatu.

Le Conseil fédéral écrit à ce sujet: «Selon l'Union européenne, les règles de citoyenneté en vigueur au Vanuatu représentent un risque pour la sécurité des Etats membres».