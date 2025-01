Projet lancé à Fribourg pour préserver les enfants lors de divorces

Le mécanisme vise à trouver un accord satisfaisant et centré sur les besoins des enfants. Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Les enfants fribourgeois doivent être préservés autant que possible lors du divorce de leurs parents. L'Etat de Fribourg lance un projet pilote en ce sens dans trois districts du sud du canton dès le 1er février, indique-t-il lundi dans un communiqué. Les parents en procédure de divorce ou de séparation dans les districts de la Gruyère, de la Glâne et de la Veveyse pourront dès cette date obtenir de l'aide par le biais de ce modèle de consensus parental. Développé à partir de début 2024, ce projet a été élaboré en partie sur la base des exemples Est vaudois et valaisan (Bas-Valais et Chablais).

Le mécanisme vise à trouver un accord satisfaisant et centré sur les besoins des enfants entre les deux parents en train de se séparer ou de divorcer, précise le communiqué. Un des objectifs est aussi d'améliorer la coordination entre les nombreux acteurs soutenant les familles concernées, tels magistrats, avocats, médiateurs ou encore intervenants psychosociaux.

Des séances de sensibilisation sont proposées aux parents dans le but d'aborder la séparation de la manière la plus constructive que possible, indique le site internet dédié au projet. La procédure judiciaire est, elle, adaptée et accélérée pour orienter le couple vers un accord à l'amiable et éviter que le conflit ne s'installe.

Aide partiellement gratuite

Des mesures d'accompagnement complémentaires à la voie judiciaire, telle que médiation ou accompagnement à la coparentalité, sont également proposées. Dans le cadre du projet pilote, certaines de ces mesures sont gratuites ou partiellement subventionnées. Une enveloppe de 270'000 francs est réservée à cet effet, indique le canton.

Répondant à un postulat déposé par deux parlementaires socialistes en mai 2023, le projet est porté conjointement par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS) et la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS). Le modèle de consensus parental a été élaboré par le Service social international Suisse, également cheville ouvrière des projets vaudois et valaisans. Le Grand Conseil fribourgeois avait alloué 100'000 francs au développement du modèle.

Dans le canton de Fribourg, plus d’un mariage sur deux se termine par un divorce. Une proportion équivalente de séparation touche les couples non mariés. Les enfants sont souvent au coeur des tensions et des relations conflictuelles qui peuvent émerger entre les deux parents.