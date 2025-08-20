Publié: il y a 40 minutes

Un randonneur de 64 ans est décédé mardi après une chute de 50 mètres au Speer, dans le canton de Saint-Gall. Les circonstances de l'accident restent inconnues pour le moment.

Un randonneur de 64 ans fait une chute mortelle au Speer

Un randonneur de 64 ans est décédé mardi après une chute de 50 mètres au Speer. (Image d'illustration) Photo: Pius Koller

Un homme de 64 ans a perdu la vie mardi après-midi à la suite d'une chute d'une cinquantaine de mètres alors qu'il descendait du Speer en direction de Vorderwengi, dans le canton de St-Gall. Le randonneur était un Suisse domicilié dans la région. La police ignore pour l'heure les causes de l'accident.

