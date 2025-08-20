Un randonneur de 64 ans fait une chute mortelle au Speer

Un randonneur de 64 ans est décédé mardi après une chute de 50 mètres au Speer. (Image d'illustration)
Photo: Pius Koller
ATS Agence télégraphique suisse
Un homme de 64 ans a perdu la vie mardi après-midi à la suite d'une chute d'une cinquantaine de mètres alors qu'il descendait du Speer en direction de Vorderwengi, dans le canton de St-Gall. Le randonneur était un Suisse domicilié dans la région. La police ignore pour l'heure les causes de l'accident.
Développement suit
