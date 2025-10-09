Dernière mise à jour: il y a 54 minutes

Publié: il y a 55 minutes

Un homme à bord d'une tondeuse autoportée est décédé après une chute dans un ruisseau.

Chute mortelle dans un ruisseau

Un homme a perdu la vie dans un triste accident. Photo: Pius Koller

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme âgé de 68 ans a perdu la vie en chutant dans le lit d'un ruisseau à bord d'une tondeuse autoportée, mercredi à Werdenberg (SG).

On ignore encore les causes de l'accident qui est survenu dans un quartier d'habitations, indique la police cantonale st-galloise jeudi.