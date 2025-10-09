Un homme à bord d'une tondeuse autoportée est décédé

Un homme a perdu la vie dans un triste accident.
Photo: Pius Koller
ATS Agence télégraphique suisse
Un homme âgé de 68 ans a perdu la vie en chutant dans le lit d'un ruisseau à bord d'une tondeuse autoportée, mercredi à Werdenberg (SG).
On ignore encore les causes de l'accident qui est survenu dans un quartier d'habitations, indique la police cantonale st-galloise jeudi.
