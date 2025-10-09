DE
Chute mortelle dans un ruisseau
Un homme à bord d'une tondeuse autoportée est décédé

Un homme à bord d'une tondeuse autoportée est décédé après une chute dans un ruisseau.
Publié: il y a 55 minutes
Dernière mise à jour: il y a 54 minutes
Un homme a perdu la vie dans un triste accident.
Photo: Pius Koller
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un homme âgé de 68 ans a perdu la vie en chutant dans le lit d'un ruisseau à bord d'une tondeuse autoportée, mercredi à Werdenberg (SG). 

On ignore encore les causes de l'accident qui est survenu dans un quartier d'habitations, indique la police cantonale st-galloise jeudi.

