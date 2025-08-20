Publié: il y a 41 minutes

La SRF rapporte qu'une nouvelle arnaque en ligne cible Decathlon, en promettant des sacs à prix cassé. Les escrocs prétendent que les entrepôts européens peinent à écouler leur stock à cause des droits de douane de Donald Trump.

Une nouvelle arnaque à la sauce Trump vise Decathlon

Les arnaqueurs visent un produit prisé: les sacs de la marque «North Face». (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Des sacs «North Face» à plus de cent francs cédés pour seulement… deux? C'est trop beau pour être vrai. L'enseigne de sport Decathlon est visée par une nouvelle arnaque en ligne, indique ce lundi la SRF, dont l'information a été relayée par la RTS ce mercredi 20 août.

Les malfrats prétendent que cette bonne affaire s'explique par des entrepôts européens pleins à craquer, la marchandise étant bloquée à cause des droits de douane instaurés par Donald Trump.

L'arnaque est bien rodée. Grâce à des faux profils, les escrocs diffusent sur les réseaux sociaux une soi-disant offre exclusive. Pour en profiter, il suffit de remplir un sondage en ligne, avant de passer au payement. L'objectif derrière ce piège: voler les données des utilisateurs et leur soutirer de l'argent.

Pas nouveau

Cette arnaque sévit depuis plusieurs mois déjà. Une victime avait raconté à Blick comment elle s'était fait voler 100 francs.

Interrogé par la SRF, Decathlon Suisse indique avoir appelé à plusieurs reprises sa clientèle à faire preuve de vigilance. L'enseigne précise qu'elle a engagé du personnel pour scruter les arnaques en ligne.