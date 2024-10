Eric Küng, le syndic de Payerne a annoncé sa démission pour le 31 décembre. Il Invoque vouloir prendre soin de sa santé. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Syndic de Payerne depuis 2020 et membre de la Municipalité depuis 2006, Eric Küng a annoncé sa démission pour le 31 décembre prochain. L'élu de 67 ans évoque des raisons de santé pour justifier son choix.

«Souhaitant prendre soin de sa santé, il ne peut désormais plus s'investir pleinement dans son rôle de syndic comme il l'entend», écrit mardi la commune broyarde dans un communiqué. Une élection complémentaire sera organisée début 2025 pour le remplacer.

Enfant de Payerne, Eric Küng a démarré sa carrière politique en 1986 comme conseiller communal. Il est entré à la Municipalité en 2006 sous les couleurs du Parti des socialistes et indépendants payernois (PSIP). Il est ensuite devenu syndic en août 2020, lors d'une élection complémentaire organisée à la suite de l'accession de Christelle Luisier au Conseil d'Etat vaudois.

Faire rayonner Payerne

La Municipalité de Payerne souligne qu'Eric Küng a notamment été actif dans la réalisation de nombreux projets en lien avec les bâtiments communaux et le sport, domaine qu'il affectionne particulièrement dans sa vie privée. En tant que syndic en charge de la promotion économique et des finances, «il a toujours oeuvré afin de soutenir les entreprises dans leur développement et ainsi faire rayonner Payerne dans tout le canton», poursuit le communiqué.