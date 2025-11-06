DE
FR

Différentes variantes «ouvertes»
La Municipalité d'Yverdon veut un nouvel hôpital à Y-Parc

La Municipalité d'Yverdon-les-Bains préfère Y-Parc pour le nouvel hôpital des eHnv. Elle soutient le maintien de l'établissement dans la ville, considérant que ce site répond le mieux aux besoins actuels et futurs d'un hôpital régional.
Publié: 15:35 heures
Partager
Écouter
Yverdon espère relocaliser un nouvel hôpital à Y-Parc.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Municipalité d'Yverdon-les-Bains (VD) souhaite que le nouvel hôpital des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv) soit basé à Y-Parc. Elle dit avoir «une nette préférence» pour le parc scientifique et technologique, même si d'autres sites dans la ville pourraient aussi être envisagés.

Alors que les analyses pour la relocalisation des eHnv se trouvent «en phase avancée», la Municipalité milite pour que l'hôpital reste dans la cité thermale, écrit-elle jeudi dans un communiqué. Selon elle, un nouvel hôpital à Y-Parc semble «correspondre le mieux aux attentes et besoins actuels et futurs d'un hôpital régional, tant en termes d'adéquation aux besoins qu'en termes de faisabilité».

Sans les nommer, elle ajoute que d'autres sites offriraient également la possibilité de «maintenir les prestations hospitalières de proximité à Yverdon-les-Bains, permettant ainsi à la ville de continuer à jouer pleinement son rôle de pôle régional du Nord vaudois».

Différentes variantes «ouvertes»

Pour mémoire, il était initialement prévu d'agrandir et transformer l'hôpital actuel d'Yverdon, qui se trouve à proximité des bains thermaux. Le programme «eHnv du futur», qui visait aussi à créer un nouveau centre de traitements et de réadaptation à Orbe, a toutefois été interrompu en mai 2024.

En cause: des coûts supérieurs de 180 millions de francs par rapport au devis initial de 308 millions, dûs en majeure partie au renchérissement des prix de la construction et à l'application de nouvelles normes antisismiques en lien avec la complexité des sols du site. Plusieurs scénarios ont ensuite été évoqués, à savoir le redimensionnement du projet initial Yverdon-Orbe ou la création d'un site unique sur un nouveau terrain.

Contactés jeudi par Keystone-ATS, les eHnv se disent «conscients» que les autorités communales ont «à coeur de garder l'hôpital régional sur leur territoire.» A ce stade toutefois, les différentes variantes - un ou deux sites, ainsi que les terrains envisagés - sont encore «ouvertes».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus