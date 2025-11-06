La Municipalité d'Yverdon-les-Bains préfère Y-Parc pour le nouvel hôpital des eHnv. Elle soutient le maintien de l'établissement dans la ville, considérant que ce site répond le mieux aux besoins actuels et futurs d'un hôpital régional.

La Municipalité d'Yverdon-les-Bains (VD) souhaite que le nouvel hôpital des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv) soit basé à Y-Parc. Elle dit avoir «une nette préférence» pour le parc scientifique et technologique, même si d'autres sites dans la ville pourraient aussi être envisagés.

Alors que les analyses pour la relocalisation des eHnv se trouvent «en phase avancée», la Municipalité milite pour que l'hôpital reste dans la cité thermale, écrit-elle jeudi dans un communiqué. Selon elle, un nouvel hôpital à Y-Parc semble «correspondre le mieux aux attentes et besoins actuels et futurs d'un hôpital régional, tant en termes d'adéquation aux besoins qu'en termes de faisabilité».

Sans les nommer, elle ajoute que d'autres sites offriraient également la possibilité de «maintenir les prestations hospitalières de proximité à Yverdon-les-Bains, permettant ainsi à la ville de continuer à jouer pleinement son rôle de pôle régional du Nord vaudois».

Différentes variantes «ouvertes»

Pour mémoire, il était initialement prévu d'agrandir et transformer l'hôpital actuel d'Yverdon, qui se trouve à proximité des bains thermaux. Le programme «eHnv du futur», qui visait aussi à créer un nouveau centre de traitements et de réadaptation à Orbe, a toutefois été interrompu en mai 2024.

En cause: des coûts supérieurs de 180 millions de francs par rapport au devis initial de 308 millions, dûs en majeure partie au renchérissement des prix de la construction et à l'application de nouvelles normes antisismiques en lien avec la complexité des sols du site. Plusieurs scénarios ont ensuite été évoqués, à savoir le redimensionnement du projet initial Yverdon-Orbe ou la création d'un site unique sur un nouveau terrain.

Contactés jeudi par Keystone-ATS, les eHnv se disent «conscients» que les autorités communales ont «à coeur de garder l'hôpital régional sur leur territoire.» A ce stade toutefois, les différentes variantes - un ou deux sites, ainsi que les terrains envisagés - sont encore «ouvertes».