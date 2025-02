Un suspect a été identifié dans l'affaire des menaces en ligne contre deux élus d'Yverdon-les-Bains. Une perquisition a été effectuée et des armes saisies. L'enquête se poursuit, tandis que les élus bénéficient d'une protection policière depuis l'automne dernier.

Le syndic Pierre Dessemontet avait reçu des menaces et a été placé sous protection policière. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Un individu a été identifié comme l'auteur présumé des menaces publiées sur les réseaux contre le syndic d'Yverdon-les-Bains et un municipal de la Cité thermale. Une perquisition a été réalisée et des armes saisies. L'enquête est encore en cours. Publiée samedi en ligne par 24 heures, l'information a été confirmée par Vincent Derouand, porte-parole du Ministère public. Il a rappelé qu'une enquête pénale avait été ouverte à la suite du dépôt de plainte de deux élus yverdonnois en octobre dernier. En cause, des menaces proférées en ligne à leur encontre.

«A la suite des plaintes mentionnées, une perquisition a été effectuée et des armes saisies chez l’intéressé. Celui-ci bénéficie de la présomption d’innocence», a communiqué pour sa part le procureur général Eric Kaltenrieder. L’auteur des menaces a également déposé plainte contre les deux élus, le syndic Pierre Dessemontet et le municipal de la sécurité Christian Weiler. Les deux élus bénéficient d'une protection particulière de la police depuis l'automne dernier.

Les menaces ont démarré en octobre «dans le contexte du deal de rue», expliquait il y a peu Pierre Dessemontet, syndic socialiste d'une ville qui a dû composer l'an dernier avec une forte augmentation du trafic de drogue dans l'espace public. La campagne électorale en cours - un siège est à repourvoir à la Municipalité - a encore «intensifié» ces menaces, ajoutait son collègue le PLR Christian Weiler.