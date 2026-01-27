DE
FR

Vols annulés
Une panne dans la tour de contrôle affecte l'aéroport de Genève

Une panne technique affecte ce mardi matin les vols à l'aéroport de Genève. Les décollages et les atterrissages devraient reprendre enf in de matinée.
Publié: il y a 32 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
1/2
L'aéroport de Genève subit des perturbations en raison d'une panne technique.
Photo: KEYSTONE
Blick_Mathilde_Jaccard.JPG
Mathilde JaccardJournaliste Blick

En raison d’une panne technique ce mardi 27 janvier, les décollages et les atterrissages à l'aéroport de Genève sont actuellement interrompus. Sur son site, l'aéroport précise qu'une reprise des vols progressive est prévue d'ici peu: à 50% jusqu'à 11 heures puis à 80%. Les passagers sont priés de prendre contact avec leur compagnie pour davantage d'informations. 

Selon les informations de 20minutes, la panne remonte à la nuit de lundi à mardi durant laquelle une mise à jour n'a pas fonctionné comme prévu. Une fonctionnalité a connu un dérangement et a causé l'interruption du trafic aérien, précise Skyguide au média en ligne.

Développement suit

Découvrez nos contenus sponsorisés
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Articles les plus lus
    Articles les plus lus