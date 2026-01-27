Mathilde JaccardJournaliste Blick
En raison d’une panne technique ce mardi 27 janvier, les décollages et les atterrissages à l'aéroport de Genève sont actuellement interrompus. Sur son site, l'aéroport précise qu'une reprise des vols progressive est prévue d'ici peu: à 50% jusqu'à 11 heures puis à 80%. Les passagers sont priés de prendre contact avec leur compagnie pour davantage d'informations.
Selon les informations de 20minutes, la panne remonte à la nuit de lundi à mardi durant laquelle une mise à jour n'a pas fonctionné comme prévu. Une fonctionnalité a connu un dérangement et a causé l'interruption du trafic aérien, précise Skyguide au média en ligne.
Développement suit
