Une panne technique affecte ce mardi matin les vols à l'aéroport de Genève. Les décollages et les atterrissages devraient reprendre enf in de matinée.

Une panne dans la tour de contrôle affecte l'aéroport de Genève

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

En raison d’une panne technique ce mardi 27 janvier, les décollages et les atterrissages à l'aéroport de Genève sont actuellement interrompus. Sur son site, l'aéroport précise qu'une reprise des vols progressive est prévue d'ici peu: à 50% jusqu'à 11 heures puis à 80%. Les passagers sont priés de prendre contact avec leur compagnie pour davantage d'informations.

Selon les informations de 20minutes, la panne remonte à la nuit de lundi à mardi durant laquelle une mise à jour n'a pas fonctionné comme prévu. Une fonctionnalité a connu un dérangement et a causé l'interruption du trafic aérien, précise Skyguide au média en ligne.

Développement suit