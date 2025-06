1/4 A Vernier, les élections d'avril dernier ne se sont pas passées comme prévu... Photo: keystone-sda.ch

Il y a bel et bien eu fraude électorale le 23 mars lors de l'élection du Conseil municipal (délibératif) de Vernier (GE). L'analyse graphologique ordonnée par le Ministère public genevois est implacable, dévoile «Le Temps» ce mardi 3 juin. Elle révèle que quelque 280 bulletins – sur les 290 sélectionnés parmi les 7095 considérés comme valables – ont été rédigés par seulement neuf écritures différentes.

Cela revient sur cet assortiment à une moyenne de 30 bulletins remplis par individu, calcule le quotidien. Selon une source du «Temps», ces électeurs à répétition ont modifié leur écriture pour éviter de se faire gauler, signe d'une fraude intentionnelle et bien organisée.

Vers une annulation de ce scrutin

Tout indique que l'on se dirige désormais vers une annulation probable de l'élection au Conseil municipal. Le 23 mars, le parti Libertés et justice sociale (LJS), du conseiller d'Etat Pierre Maudet, avait obtenu six des 37 sièges et plus de 16% des voix, avec un nombre rarement observé de bulletins panachés.

Trois candidates d'autres partis (PLR, MCG et PS) avaient, elles aussi, crevé le plafond et battu leur propre tête de liste, à la faveur de bulletins panachés. Mercredi dernier, le Ministère public genevois avait transmis au Conseil d'Etat la copie d'un rapport qui confirmait les soupçons d'irrégularités, s'appuyant notamment sur l'analyse graphologique.

Le conseil administratif, lui, est validé

Voilà pour l'élection au Conseil municipal. Toutefois, la justice n'a rien trouvé à redire à propos de l'élection du Conseil administratif (exécutif) de Vernier, dont le second tour n'est pas annulé. La Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de Genève a rejeté lundi les deux recours du MCG contre la constatation des résultats.

La Chambre constitutionnelle n'a pas constaté «d'irrégularités spécifiques» pour ce scrutin, a-t-elle annoncé mercredi. Elle a rejeté lundi les différents griefs soulevés par les recourants. A moins d'un recours auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de ces décisions, le Conseil d'Etat pourra valider cette élection. Il a nommé vendredi une administration provisoire pour la ville.

Vaincu au second tour du 13 avril, le MCG Thierry Cerutti avait immédiatement annoncé le dépôt d'une dénonciation pénale, estimant que les trois sortants avaient fait campagne en utilisant des deniers publics. Le mouvement Libertés et justice sociale (LJS) et son candidat malheureux Djawed Sangdel ont aussi demandé l'annulation de ce scrutin à cause de fausses informations publiées 48 heures avant le vote.