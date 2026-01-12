Trois candidats en lice pour le Conseil d'Etat vaudois

Trois candidats s'affronteront en mars lors de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois. Le PS Roger Nordmann, l'UDC Jean-François Thuillard et l'élue de la gauche radicale Agathe Raboud Sidorenko tenteront de succéder à Rebecca Ruiz.

ATS Agence télégraphique suisse

Trois candidats s'affronteront le 8 mars lors de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois. Le PS Roger Nordmann, l'UDC Jean-François Thuillard et l'élue de la gauche radicale Agathe Raboud Sidorenko tenteront de succéder à la conseillère d'Etat Rebecca Ruiz.

Aucune candidature surprise n'a surgi avant la clôture du délai pour le dépôt des listes lundi en milieu de journée. Si un second tour s'avère nécessaire, il se tiendra le 29 mars prochain.

Pour l'essentiel, l'élection complémentaire prendra la forme d'un affrontement gauche-droite entre les candidats socialiste et UDC. Roger Nordmann, ancien poids lourd du Parlement fédéral et spécialiste des questions énergétiques, espère conserver le deuxième siège PS au gouvernement vaudois. Ce politicien expérimenté part avec les faveurs de la cote, et a reçu le soutien des Verts.

Le Lausannois compte mener une campagne «au service du bien commun». Il souhaite «rétablir le dialogue politique» dans un canton qui a connu une fin d'année 2025 émaillée de grèves et de manifestations. Il entend aussi «rétablir progressivement la situation financière pour redonner des perspectives au canton», a-t-il dit à Keystone-ATS.

Rival UDC

Député et ex-président du Grand Conseil, l'UDC Jean-François Thuillard sera son principal rival. Cet agriculteur, actuellement syndic de Froideville, va mettre en avant ses origines terriennes et son expérience politique locale et cantonale.

Parmi ses thèmes de campagne, il cite la fiscalité, le pouvoir d'achat et la mobilité, trois sujets «qui lui tiennent à coeur». Il entend alléger la charge fiscale qui pèse sur les Vaudois et affaiblit leur pouvoir d'achat. Il est le candidat de l'Alliance vaudoise, soutenu par le PLR et le Centre. Ensemble, ces trois partis ont remporté les dernières élections au Conseil d'Etat en 2022.

Aussi la gauche radicale

En se lançant, la conseillère communale lausannoise d'Ensemble à gauche, Agathe Raboud Sidorenko, veut faire entendre les positions de la gauche de la gauche. Elle n'a pas obtenu le soutien formel du POP, mais ce dernier appelle à ce qu’aucune voix ne parte à l’UDC ni à une candidature qui porte une politique d’austérité.

Après une dizaine d'années à majorité de gauche, le Conseil d'Etat vaudois a retrouvé en 2022 une majorité de droite. Présidé par Christelle Luisier, il est composé actuellement de trois PLR, deux socialistes, un Vert et une centriste.